Preşedintele Klaus Iohannis a semnat, miercuri, 14 aprilie 2021, decretul de desemnare a premierului Florin Cîţu ca ministru interimar al Sănătăţii, a anunţat Administraţia Prezidenţială.

Prima reacție a lui Florin Cîțu

“Odată cu propunerea de revocare a lui Vlad Voiculescu i-am trimis președintelui și propunerea de numire a lui Darna Barna. Având în vedere refuzul lui Dan Barna, am înaintat o nouă propunere, în persoana mea, acceptată de președinte. Am avut deja întâlniri cu secretarii de stat, mâine voi avea videoconferință cu șefii DSP. Mâine vom avea ședință de guvern, sunt mai multe acte normative importante pentru toți românii și care nu suportă amânare. Voi asigura interimatul la Ministerul Sănătății până când USR PLUS va face o nominalizare de ministru”, a transmis Florin Cîțu într-o conferință de presă fulger.

Voiculescu, demis de urgență

Amintim faptul că, Vlad Voiculescu a fost demis miercuri de către premierul Florin Cîţu, iar preşedintele Klaus Iohannis a semnat decretul privind revocarea din funcţie a ministrului USR PLUS. Documentul este deja publicat în Monitorul Oficial.

Totodată, premierul României a demis-o şi pe Andreea Moldovan, unul dintre secretarii de stat de la Ministerul Sănătăţii, cea care ar fi promovat controversatul ordin publicat în Monitorul Oficial şi care ar fi permis deja carantinarea Bucureştiului.

Florin Cîţu anunţa, după demiterea lui Voiculescu, că vicepremierul Dan Barna va prelua interimar conducerea Ministerului Sănătăţii. Dan Barna a refuzat însă interimatul şi a declarat că, începând de astăzi, premierul Florin Cîţu nu mai beneficiază de susţinerea USR PLUS.

Liderii USR PLUS au criticat decizia premierului de revocare a ministrului Sănătăţii, susţinând că nu au fost consultaţi şi au solicitat o întrunire de urgenţă a coaliţiei de guvernare pentru a discuta despre retragerea încrederii prim-ministrului Florin Cîţu.

PNL şi UDMR au anunţat că îl susţin pe premierul Florin Cîţu, arătând că nu există alternativă la actuala coaliţie de guvernare.

Decizie aruncă Coaliția într-o criză majoră

„Este o decizie unilaterală, imatură politic, care ridică semne de întrebare asupra premierului Florin Cîțu de a conduce un Guvern. Am vrut să luăm decizii împreună, asta s-a întâmplat până astăzi.

Premierul m-a chemat la o discuție unde m-a informat de decizia deja luată. Luni, în ședința coaliției, agreaserăm că ieșim din acest joc de balet politic. Este o decizie care aruncă Coaliția într-o criză majoră. Din acest moment, premierul Florin Cîțu nu mai are susținerea Alianței USR-PLUS.

Acest Guvern, funcționează, acest guvern există, vom avea o ședință în coaliție pentru a vedea cum vom funcționa în continuare”, a declarat, miercuri, Dan Barna.

Sursă foto: INQUAM Photos