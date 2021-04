Astfel, estimează că în 2021 va atinge afaceri de 1 milion de euro, dar și o dublare a acestei cifre în anul următor. Până în prezent, KIM a digitalizat 7 fabrici, 3 multinaționale și o serie de IMM-uri.

„Dezvoltăm tehnologii noi, ne extindem pe piețe internaționale și ne orientăm cât mai mult spre lansarea unor produse ce pot fi ușor scalabile. Evoluția pozitivă de la începutul anului ne-a dat foarte mare încredere în viitor. Mediul românesc de business s-a schimbat foarte mult și este tot mai orientat spre digitalizare”, declară Vicențiu Corbu, Fondator și Managing Director KIM.

În contextul pandemiei, companiile au început să simtă tot mai mult cât de important este să gestionezi de la distanță business-ul, să automatizezi fluxurile operaționale, să cunoști în orice moment stadiul producției într-o fabrică. KIM vine cu soluții software care automatizează procesele de business ale companiilor din orice domeniu și astfel, oferă vizibilitate în timp real a tuturor operațiunilor din teren, o nevoie tot mai ridicată din ultima perioadă.

De la idee la afaceri de 1 milion de euro

Ideea de business a apărut în 2012 și a plecat de la o problemă reală existentă pe piața locală de la acea vreme și anume lipsa de mobilitate, întrucât majoritatea operațiunilor făcute în teren nu erau evidențiate în timp real și în sistemele informatice ale companiilor. De exemplu, în zona industrială existau mii de ore de manoperă efectuate în fabricile de producție care erau introduse în sistemele informatice la o distanță de zile, chiar și săptămâni. În anii următori cerințele și tehnologia au evoluat, astfel că produsele KIM au ajuns să optimizeze fluxurile de producție, munca oamenilor din teren și în final să crească productivitatea.

„În 2012 am introdus pe piață tehnologia NFC în zona de industrie, ia în 2014 am reușit implementarea primei soluții bazate pe această tehnologie la OMV Petrom pentru trasabilitatea sistemelor de stingere a incendiilor. În paralel, lucram și la soluția proprie de gestiune a depozitelor cu coduri de bare. Am fost printre primele companii care au implementat soluții de scanare pe sistemul de operare Android, pe device-urile Motorola, în prezent Zebra. În 2015 am fost prima companie românească calificată în faza a doua a celui mai important program de inovație al Uniunii Europene – Horizon 2020, cu soluția de urmărire a lucrărilor de mentenanță”, mărturisește Vicențiu Corbu, Fondator și Managing Director KIM.

În anul 2015, KIM a început digitalizarea primei fabrici românești de producție – Comelf Bistrița, o companie cu peste 500 de angajați, listată la Bursa de Valori București, fiind una dintre cele 12 unități fondatoare ale BVB din România.

„Pentru Comelf Bistrița am reușit să reducem cantitatea de materie primă utilizată cu 10%, în special să optimizăm consumul de materiale speciale, am contribuit la creșterea volumului de repere debitate cu 50%, s-a eficientizat manopera, iar controlul calității prin scanarea reperelor pe procesele tehnologice a devenit unul foarte bun”, a explicat antreprenorul.

Dacă în perioada 2012 – 2015 exista o oarecare reticență față de digitalizare din partea companiilor românești, multe business-uri au decis să accelereze procesul de digitalizare în perioada pandemiei. La nivelul întregii țări însă ne confruntam cu o nevoie mult mai mare de digitalizare comparativ cu alte state. Nu suntem familiarizați cu rezolvarea problemei productivității prin achiziția de soluții software, ceea ce îngreunează nivelul de adopție.

„Din păcate încă avem destul de multe companii care sunt la stadiu de pix și hârtie, iar mare parte din piață prestează servicii și nu livrează produse, astfel suntem dependenți de costul cu resursele umane, care a tot crescut în ultimii ani. Cred că singura noastră șansă în momentul de față este eficientizarea, care poate veni doar prin digitalizare”, completează antreprenorul Vicențiu Corbu.

Business-ul KIM în prezent

Anul trecut, compania s-a axat pe finalizarea dezvoltării de soluții proprii, iar anul acesta, în contextul unui rebranding, KIM lansează platforma www.kim4industry.com care oferă 3 soluții pentru automatizarea proceselor de producție, din fabrici – KIM for Manufacturing, pentru sectorul logistic – KIM for Logistics, dar și pentru automatizarea muncii din teren – KIM for Field Service.

„Noi venim cu soluții simple, nu încercăm să îi transformăm pe oamenii din industrie în specialiști IT ci să le ușurăm sarcinile repetitive prin niște acțiuni mici și simple mici: să scaneze sau să apese pe un buton, dar, care ajută transformă procesele de business din orice industrie”, adaugă Vicențiu Corbu.

În premieră pe piață, KIM aduce și un nou modul cu capabilități VR/AR pentru creșterea productivității în zonele de producție, astfel că operatorii de la mașini pot vedea în timp real ce comenzi le-au fost alocate și își pot înregistra activitățile realizate.