Așadar, Kate Middleton s-a întors acasă. Aceasta a fost externată după ce a suferit o intervenţie chirurgicală abdominală. Informațiile au fost distribuite luni, 29 ianuarie, de Palatul Kensington într-un comunicat.

Potrivit informațiilor transmise de Palatul Kensington, soţia prinţului moştenitor face progrese în ceea ce priveşte ameliorarea stării de sănătate.

Amintim că Kate Middleton, în vârstă de 42 de ani, a petrecut aproape două săptămâni la spitalul London Clinic, recuperându-se după ce a fost operată pentru o afecţiune nespecificată, dar necanceroasă.

Natura exactă a operaţiei nu a fost dezvăluită. Totuși, se aşteaptă ca prinţesa să aibă nevoie de câteva luni de recuperare.

Regele Charles, socrul lui Kate, se află încă în acelaşi spital de unde a fost externată. Acesta a suferit vineri o intervenţie chirurgicală din cauza prostatei mărite.

Regele a vizitat-o pe nora sa înainte de propriul tratament la acelaşi spital.

A statement from Kensington Palace pic.twitter.com/DW6BOHuuRJ

— The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) January 29, 2024