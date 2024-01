Ducesa de Cambridge, Kate Middleton a ajuns la spital. Soția moștenitorului tronului britanic a suferit o intervenție chirurgicală abdominală. Intervenția a fost programată la un spital privat din Londra. Anunțul a fost făcut miercuri de Palatul Kensington.

Operația, care a avut loc în ziua de marți, a fost un succes. Catherine va rămâne în spital pentru o perioadă de zece până la 14 zile. Ulterior, va continua recuperarea la domiciliu, conform informațiilor furnizate de Palat și citate de BBC.

Palatul a subliniat că prințesa Kate Middleton, în vârstă de 42 de ani, își cere scuze pentru orice amânare a viitoarelor angajamente. Instituția a adăugat că, în baza recomandărilor medicale actuale, este puțin probabil ca ea să revină la îndatoririle publice până după Paște (31 martie – n.r.).

Nu au fost dezvăluite detalii cu privire la natura bolii suferite de Catherine. Palatul Kensington a menționat că prințesa dorește ca aceste informații să rămână private.

Palatul Kensington a asigurat că va furniza actualizări cu privire la starea de sănătate a Ducesei de Cambridge. Acest lucru se va întâmpla numai atunci când vor exista informații semnificative noi care să fie împărtășite publicului.

A statement from Kensington Palace pic.twitter.com/6h3BCrqj5L

— The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) January 17, 2024