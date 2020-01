Aseara, peste doua milioane de telespectatori din intreaga tara au urmarit Kanal D, pozitionand statia pe primul loc in topul televiziunilor din Romania!

Conform datelor furnizate de Kantar Media, miercuri, in intervalul orar 20:00 – 22:00, Kanal D a fost cea mai urmarita televiziune din Romania, atat la nivelul intregii tari, cat si in randul populatiei de la orase. Peste 21% de romani din intreaga tara au urmarit aseara Kanal D, pe parcursul difuzarii serialului turcesc “Ma numesc Zuleyha”.

Kanal D, lider de piață

Miercuri, 29 ianuarie, in intervalul orar mentionat mai sus, Kanal D a fost lider de piata, cu 10,5% rating si 21,6% cota de piata, pe targetul National, si 8,5% rating si 18,8% cota de piata, pe targetul All Urban. In ceea ce priveste targetul Comercial, Kanal D a fost a doua televiziune in preferintele telespectatorilor, cu 6,6% rating si 18,2% cota de piata.

O medie de peste 1.8 milioane de telespectatori au urmarit aseara, in fiecare minut al difuzarii serialului “Ma numesc Zuleyha”. Minutul de aur, atins la 21:41, a adunat in fata micilor ecrane, la Kanal D, peste doua milioane (2.134.000) de fani.

