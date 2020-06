Kanal D a fost lider de piata aseara, in Prime Time, cu serialul “Ma numesc Zuleyha”, conform datelor furnizate de Kantar Media. Statia TV s-a clasat pe primul loc in topul televiziunilor din Romania, pe segmente de public National si All Urban, pe intreaga durata de difuzare a serialului.

Kanal D a dat lovitura

Joi, 25 iunie, in intervalul orar 20:00 – 22:00, serialul “Ma numesc Zuleyha” a fost urmarit, in medie, in fiecare minut al difuzarii, de aproape un milion si jumatate (1.427.000) de telespectatori din intreaga tara. Minutul de maxima audienta, atins la 21:45, a adunat in fata micilor ecrane, la Kanal D, peste 1.745.000 de fani ai serialului.

​Ieri, in intervalul orar mentionat mai sus, Kanal D a inregistrat 8,1% rating si 21,7% cota de piata, pe targetul National, si 6,5% rating si 16,9% cota de piata, pe targetul All Urban.