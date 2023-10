O ziaristă cunoscută ne-a părăsit

Este doliu în lumea jurnaliştilor din Constanţa. Sorina Popa, director al Direcției de Cultură, Muzeu și Bibliotecă în cadrul Primăriei Cernavodă și fost ziaristă la TV Neptun, a murit. „O poveste de viață citită la vedere, asumată. A venit, a jucat rolul vieții ei și a plecat” a scris Alpha Media, după trista veste.

Fosta jurnalistă a fost diagnosticată cu o boală gravă: neoplasm.

„Discret și simplu sau zgomotos și intens a fost un du-te vino. Vorbim despre Sorina Popa la timpul trecut, perfect simplu, perfect compus și poate imperfect. O poveste de viață citită la vedere, asumată. A venit, a jucat rolul vieții ei și a plecat. Discret… În drum spre cer să îți întinzi în sfârșit aripile. Dumnezeu să te odihnească în pace! Ne luam rămas bun de la Sorina, trupul neînsuflețit va fi așezat, azi, 11 octombrie, în biserica Sf Constantin și Elena, începând cu orele 15. O vom conduce pe ultimul drum mâine (12.10.2023), orele 13″, conform unui mesaj postat pe pagina de Facebook Alpha Media.

Presa a făcut apeluri umanitare

În august, ziarul Amprenta făcea apel către cititorii săi sub titlul „Împreună putem să ajutăm o mamă!”. Un apel umanitar pentru Sorina Popa, director în cadrul Primăriei Cernavodă. Sorina Popa, director al Direcției de Cultură, Muzeu și Bibliotecă în cadrul Primăriei Cernavodă și fost jurnalist la TV Neptun are nevoie de ajutor! Ea a fost diagnosticată cu o boală cumplită și are nevoie de ajutor. Recent, un apel umanitar a fost lansat pe Facebook.

Tratamentele sunt costisitoare, iar aceasta nu mai poate face față din punct de vedere material, iar orice ajutor care poate veni din partea celor din jur este inevenit. Totodată, ea are nevoie și de sânge. Iată apelul umanitar lansat pentru Sorina Popa: