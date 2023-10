Unul dintre cei mai cunoscuți bucătari români din Marea Britanie, Loredan Gargalac, a vorbit deschis despre emisiunea „Chefi la Cuțite” și a subliniat importanța profesionalismului în această industrie. Cu peste 23 de ani de experiență în Anglia, Gargalac are opinii critice legate de ceea ce consideră a fi lipsa de experiență a juraților din emisiune și îndeamnă la educație culinară mai bună în România.

Bucătarul a comentat controversa în jurul emisiunii „Chefi la Cuțite”, care este foarte populară în România și a devenit subiectul unor schimbări recente, cum ar fi plecarea a trei jurați. Loredan Gargalac susține că aceste schimbări nu au afectat în niciun fel calitatea emisiunii și chiar așteaptă o îmbunătățire.

„Emisiunea nu a pierdut nimic prin plecarea celor trei jurați. Dimpotrivă, are doar de câștigat! Sper ca cel care se ocupă de emisiunea asta să aleagă în sfârșit niște profesioniști, nu doar amatori!”, spune el.

Bucătarul a mai spus „Părerea mea o știți vizavi de acești trei jurați. Nu fac aici un atac la persoană, ci doar le-am criticat calitățile profesionale. Nu am urmărit emisiunea, dar am mai discutat cu participanți la diverse ediții și mi-am format o părere. Calibrul lor de profesioniști lasă de dorit din toate punctele de vedere”.

Loredan Gargalac argumentează că showurile culinare TV și a fi un bucătar profesionist sunt două lucruri diferite. Acesta face apel la educația culinară și la rolul șefilor bucătari de a educa publicul, de a le explica felurile de mâncare și de a le împărtăși experiența lor.

„Cei trei, Bontea, Scărlătescu și Dumitrescu, sunt cunoscuți fiindcă au apărut mai tot timpul la televizor, dar asta nu înseamnă automat că sunt și cei mai buni, că sunt niște profesioniști. Nu ai cum să fii mai slab pregătit decât competitorul. Am auzit că au fost acolo, de-a lungul timpului, oameni mai bine pregătiți profesional ca cei trei jurați. E o mare rușine să te apuci să înfiletezi un somon în fața competitorilor și tu nu știi pentru tine cum se face asta. Îl măcelărești și apoi schimbi subiectul”, adaugă el, pentru cancan.ro .

El a mai spus că „Asta e problema în România: lumea nu știe să facă diferența între amatori și profesioniști. Indiferent ce juriu va veni, acela trebuie să fie mult peste capacitățile profesionale ale competitorilor. Altfel, nu se va respecta principiul care spune că cel care mă jurizează trebuie să știe mai bine decât mine, concurent, ce este de făcut!”.

Nu în ultimul rând, bucătarul a mai spus că „showul gastronomic de televiziune TV e una, a fi la televizor e una și cu totul altceva este a fi un bucătar profesionist”.

„Eu mă duc aici în Anglia și jurizez competiții. Am jurizat, spre exemplu, competiția , fiindcă am fost chemat competiția în finală. Am fost chemat să jurizez profesioniști, nu pe cineva care a lucrat în industria metalurgică și devine master chef, fără ca lumea să știe că el e de fapt un amator. Greșeala aparține televiziunilor și a mass-media, care nu face diferența”, arată el.