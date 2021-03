Joe Biden: SUA trebuie să tragă la răspundere China pentru a respecta regulile

În prima sa declarație de presă de la preluarea mandatului de președinte al Statelor Unite ale Americii, Joe Biden a declarat că, în curând, va invita o alianță de democrați pentru a discuta despre viitor.

„Luna aceasta, şi aparent am atras atenţia Chinei, dar nu de asta am făcut-o, m-am întâlnit cu aliaţii noştri şi am discutat despre cum vom trage la răspundere China în regiune. Australia, India, Japonia şi Statele Unite, aşa-numitul careu. Pentru că trebuie ca democraţiile să lucreze împreună. Nu peste mult timp, voi invita o alianţă de democraţii să vină aici pentru a discuta despre viitor şi vom face să fie clar, pentru a gestiona lucrurile acestea, că vom trage la răspundere China pentru a respecta regulile”, a declarat el de la Casa Albă.