Joe Biden, candidatul democrat la Casa Albă, a anunţat marţi că a ales-o pe senatoarea de culoare Kamala Harris, în vârstă de 55 de ani, pentru a-l înfrunta împreună cu el pe Donald Trump la urne pe 3 noiembrie şi a deveni, în caz de victorie, prima femeie vicepreşedinte a SUA, relatează AFP.

„Am onoarea imensă de a anunţa că am ales-o pe Kamala Harris, o luptătoare dedicată apărării curajoase a claselor de mijloc şi unul dintre cei mai mari slujitori ai statului, în calitate de coleg la conducere”, a anunţat Joe Biden, 77 de ani, fost vicepreşedinte al lui Barack Obama.

I have the great honor to announce that I’ve picked @KamalaHarris — a fearless fighter for the little guy, and one of the country’s finest public servants — as my running mate.

Senatoarea de culoare Kamala Harris a declarat că este ”onorată” să fie colega candidatului democrat la Casa Albă, Joe Biden, despre care a spus că îi poate ”uni pe americani” dacă va câştiga împotriva lui Donald Trump pe 3 noiembrie.

”Joe Biden îi poate uni pe americani pentru că şi-a petrecut viaţa luptând pentru noi. Şi când va fi preşedinte, va construi o Americă care să fie la înălţimea idealurilor noastre”, a scris pe Twitter senatoarea de California. ”Sunt onorată să-i fiu alături drept candidat desemnat al partidului nostru pentru funcţia de vicepreşedinte şi de a face tot ce este necesar pentru ca el să devină comandantul nostru şef”, a menţionat ea.

.@JoeBiden can unify the American people because he's spent his life fighting for us. And as president, he'll build an America that lives up to our ideals.

I'm honored to join him as our party's nominee for Vice President, and do what it takes to make him our Commander-in-Chief.

— Kamala Harris (@KamalaHarris) August 11, 2020