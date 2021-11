Imagini fără precedent din SUA, publicate de foxnews.com. Liderul american Joe Biden a fost văzut într-un magazin în weekend, fără să poarte o masca de protecție, deși i-a îndemnat în mod repetat pe americani să o poarte. Conform imaginilor, președintele a fost văzut în interiorul Murray’s Toggery Shop, de pe insula Nantucket, în cursul zilei de sâmbătă.

Aceasta avea masca de protecție în jurul gâtului, nu la gură, în ciuda unui semn vizibil în afara ușii care preciza că masca de protecție este obligatorie în interior.

Potrivit grupului de presă de la Casa Albă, Joe Biden a ieșit din magazin la 4:45 p.m. cu masca jos și consumând un milkshake.

Totodată, sursa citată mai precizează că președintele a ignorat o întrebare despre ce ar mai trebui făcut pentru a stopa extinderea variantei Omicron în contextul creșterii alarmante a numărului de infectări la nivel mondial. Mai exact, șeful statului american a preferat să își continue drumul, mergând la un alt magazin, fără a se lăsa deranjat.

De menționat este faptul că insula Nantucket este locul unde Joe Biden își petrece vacanța de Ziua Recunoștinței.

În ceea ce privește masca de protecție, nu este prima oară când liderul american este pus într-o astfel de situație. Joe Biden a fost criticat de mai multe ori pentru că nu a respectat regulile locale, în timp ce le spune americanilor să poarte o mască, inclusiv la un restaurant de lux din Washington, D.C., în octombrie, unde a fost văzut plimbându-se prin restaurant fără mască.

Într-un videoclip postat duminică seara pe Twitter, soţii Biden au fost surprinși părăsind inclusiv restaurantul fără mască de protecţie, în timp ce angajaţii din fundal purtau masca impusă de lege. Totodată, în luna noiembrie, Biden a fost văzut la o întâlnire cu membrii publicului fără masca de protecție.

