Dacă ne gândim care este cel mai bun titlu de jucat pe noua consolă Nintendo Switch, cel mai frecvent răspuns va fi Metroid Dread, deoarece este jocul care a fost lansat în aceeași zi și este practic cea mai importantă premieră Nintendo din această lună. Cu toate acestea, Nintendo of America vrea să vă ofere alte opțiuni care, potrivit lor, utilizează toate capacitățile noului ecran și care vă vor arăta imagini colorate și vibrante datorită tehnologiei OLED.

Ei vă recomandă să încercați Persona 5 Strikers, Eastward și recentul Tetris Effect: Connected, jocuri care vă vor permite cu siguranță să vedeți imagini pline de culoare de care nu v-ați putut bucura în primul model de Nintendo Switch. Pe de altă parte, și pe lângă recomandările Nintendo, nu ar strica să încerci și alte jocuri cu iluminare scăzută, precum Dark Souls pentru a vedea o altă latură a ecranului OLED și a ști cum arată.

Nintendo Switch vs. Nintendo Switch OLED: merită să cumperi noua consolă?

Un ecran mai mare și mai bun, conexiune ethernet și o filă mai mare pe spate pentru a juca în modul desktop. Acestea sunt principalele noutăți pe care Nintendo le-a inclus în cea de-a treia versiune a actualei sale console, Switch. Sistemul, care a ajuns pe rafturi în martie 2017 pentru a înlocui un Wii U eșuat, este pe cale să devină unul dintre cele mai de succes sisteme din istoria producătorului japonez. Și, de asemenea, a jocurilor video în general.

În ultimii cinci ani, compania a reușit să ofere hibridului său un catalog bogat, care include bijuterii autentice, precum „ The Legend of Zelda: Breath of the Wild ” sau „ Luigi’s Mansion 3 ” și, în plus, a știut să actualizeze sistemul, lansând versiuni care se adaptează la interesele oricarui tip de utilizator. În 2019 a sosit Lite, un aparat conceput pentru utilizare exclusivă în modul portabil, iar acum, doi ani mai târziu, este rândul lui Nintendo Switch OLED, care se îmbunătățește foarte mult față de ceea ce am putut găsi în prima versiune fără a revoluționa ceva în mod absolut.

Modelul nou încorporează un ecran OLED care oferă culori mai vii și negru mai intens decât vechiul model. La început, diferența este vizibilă și devine și mai evidentă dacă vei juca același joc video mai întâi pe un dispozitiv și apoi pe celălalt. Saltul este considerabil, posibil nu atât de mult cât se aștepta înainte de anunțul consolei, când s-a subliniat că ar putea include rezoluție 4K cel puțin în momentele în care este conectat la televizor. Dar chiar și așa, este încă mai mult decât suficient. Există, de asemenea, o îmbunătățire semnificativă a sunetului. Bateria, însă, oferă o autonomie similară, care se mișcă în intervalul de 6 ore. Își mărește capacitatea la 64 de GB memorie internă, un aspect foarte important dacă luăm în considerare că vechea consolă are doar 32 GB. Ultima actualizare majoră se găsește în „Dock”, dispozitivul folosit pentru conectarea consolei la televizor, care are acum un port ethernet pentru a îmbunătăți conexiunea la rețea prin utilizarea unui cablu.

Cu toate acestea Nintendo Switch OLED este o consolă care va permite companiei japoneze să prelungească durata de viață a hibridului, eventual cu încă cel puțin doi ani. Schimbările, deși interesante, nu ajung să justifice neapărat că modelul anterior trebuie înlocuit, deși poate că este interesant pentru cei care au un Lite și își doresc un sistem mai competent. În rest, este o consolă extrem de bună și cu siguranță are mulți fani. (P)