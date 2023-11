A murit actrița Joan Evans

Fiul lui Joan Evans, John Weatherly, a confirmat pentru Fox News Digital că mama sa a murit în casa ei din Henderson, Nevada.

Doliu în SUA. Evans a fost botezată de o altă mare actriță, Joan Crawford. Evans a devenit celebră cu rolurile jucate în filmele anilor ’50. Părinții lui Evans, Dale Eunson și Katherine Albert, au fost scenariști. Ei au scris scenariul filmului din 1951 „On the Loose”.

În 1952, Evans a jucat alături de Esther Williams în musicalul „Skirts Ahoy!”

Evans a continuat să joace în filme timp de două decenii. Ea a apărut în producții ale anilor 50, 60, precum „Edge of Doom”, „Our Very Own”. Dar și în „Column South” și „No Name on the Bullet”.

La 14 ani a fost împușcată, accidental, pe platourile de filmare

Joan Evans s-a născut la New York, în 1934. Mama ei era fost reporter la Hollywood pentru revista Photoplay, unde apăreau adesea articole despre Crawford, care devenise faimoasă.„Erau cele mai bune prietene”, declara Joan Evans într-un interviu, în 2013.

În timpul interviului, Evans a relatat un moment înfricoșător pe care l-a trăit pe platoule de filmare. Avea doar 14 ani. Ea a fost distribuită într-un rol în filmul „Roseanna McCoy”, regizat de Nicholas Ray în 1948. În timp ce filma o scenă, Evans a fost „împușcată, accidental, foarte grav” în braț. Arma s-a descărcat în mod greșit, așa că tânăra a avut nevoie de o intervenție chirurgicală de urgență și a fost internată în spital.

A decis să renunțe la lumea artistică la începutul anilor 1960

Evans a apărut ulterior în filme precum ”The Outcast” (1954), ”A Strange Adventure” (1956), ”The Flying Fontaines” (1959) și ”The Walking Target” (1960) și în emisiuni TV precum Climax!, The Millionaire, Cheyenne, 77 Sunset Strip , Wagon Train, Zorro, Tales of Wells Fargo, The Tall Man și Laramie.

Ea a decis să renunțe la lumea artistică la începutul anilor 1960 pentru a se ocupa de familie, iar mai târziu a devenit redactor la Hollywood Studio Magazine și profesor la ”Carden Academy” din Van Nuys.

În urma ei rămân fiul ei, John Weatherly, o fiică, Dale și un nepot, Chris.

Joan Crawford, o mamă celebră și agresivă cu copiii adoptați

Joan Crawford a rămas în istoria cinematografiei ca una dintre cele mai frumoase şi mai talentate actriţe, dar detalii mai puţin plăcute despre viața ei personală au ieşit la iveală de-abia după moartea sa.

Despre actrița Joan Crawford, care a adoptat cinci copii, pe care îi maltrata, s-a scris mult în presa americană a vremii. Dar, la un an de la moartea ei, în 2020, una dintre fiicele adoptive ale actriţei a publicat o autobiografie care a scos la iveală latura sumbră a lui Joan Crawford, aceea de mamă abuzivă şi violentă.

Christina Crawford, unul dintre cei cinci copii adoptaţi de Joan Crawford, şi-a lansat memoriile, ”Mommie Dearest”, în 1978, moment în care întreaga lume a aflat despre alcoolismul starului hollywoodian, dar şi despre metoda dură de parenting pe care o practica.

Joan nu putea să suporte umeraşele din sârmă. La un moment dat, şi-a trezit fiica în mijlocul nopţii ca să o certe că le folosise, în timpul zilei. Dar n-a trezit-o uşor, ci apucând-o brutal de păr. Târând-o din pat şi a bătând-o apoi cu un umeraş de sârmă. Până când copila a început să audă un ţiuit în urechi.

De altfel, printre zvonurile care au circulat în perioada publicării cărţii s-a numărat şi cel în care Joan i-ar fi făcut o sumedenie de cadouri fiicei sale, doar ca să o oblige mai târziu să le dea altor copii, sau că şi-a tuns fiica aproape de zero, nervoasă că tânăra se farda.