Cele două evenimente au avut loc ieri seară, iar nominalizările Jam Session, ce au inclus 5 branduri și peste 10 campanii din portofoliu, validează viziunea Jam – idei relevante și de impact care provoacă încontinuu modelele clasice de comunicare.

În cadrul competiției Internetics, ajunsă în acest an la cea de-a 23-a ediție, Jam a demonstrat încă o dată, că inovația și creativitatea dau naștere unor campanii ce te duc în fruntea industriei digitale. Din 145 de campanii înscrise – pentru 56 de branduri, de către 28 de agenții – Jam Session Agency a fost desemnată câștigătoarea a 7 premii:

În cadrul celei de-a 21-a ediții a Romanian PR Award, Jam Session a fost premiată cu nu mai puțin de 5 trofee câștigate pentru campaniile ING Bank, Unfollow Self:Hate, ING Bank, Fraudy Tales, Pluxee Romania, The Happiness Index @Bucharest Tech Week:

„Oamenii din Jam sunt dornici de a explora noi tactici, de a gândi cu scopul de a depăși convențiile și a sparge tiparele. Iar toate acestea se întâmplă în timp ce răspund creativ nevoilor clientului.

De fiecare dată când noi, ca echipă, reușim să facem asta într-un mod memorabil, și luăm premii precum Best Digital Campaign pentru Tazz sau PR Innovator of the Year pentru ING Bank, este o altă confirmare că facem bine ceea ce facem.

Adăugarea în portofoliu a unor noi trofee obținute la Internetics și Romanian PR Award nu poate decât să ne demonstreze că valorile în care credem, dar și echilibrul găsit între noi și clienți, sunt calea de care trebuie să ne ținem”, a adăugat Valentin Suciu, Co-Founder & CCO al Jam Session Agency.