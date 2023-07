Coleg cu Gheorghe Hagi, Iulian Chiriță, poreclit și „Chiru”, a făcut parte din lotul pentru Mondialul din 1994. Acesta nu a jucat la turneul final, și nici la vreo echipă din afara României. Când afacerile sale au dat faliment însă, Chiriță a plecat „de rușine”, spune el, întâi Italia, și apoi în Spania, unde a început o viață nouă.

În 2015, Iulian Chiriță a fost arestat la Barcelona într-un dosar cu carduri false. Acum, se află în libertate, chiar dacă într-o formă condiționată, și duce o viață liniștită în Spania.

„Pot să zic că duc o viață normală, liniștită. Sunt în Spania, am venit aici pentru că am vrut să iau totul de la zero. Nu mi-a fost frică. Pe moment, nu pot să mă plâng. Sunt cu toată familia, cu amândoi băieții. Am venit de la început toți.”, a spus el într-un interviu pentru GSP.

Cum a fost arestat Iulian Chiriță

Fostul fotbalist a explicat cum a ajuns să fie arestat. A povestit că în anul 2015, și-a deschis un restaurant. Acolo, avea clienți români care trăiau din furturi, falsificare de carduri și altele.

„Au început să mănânce la mine, dar pe cuvânt că nu s-a tras niciodată cu o tarjetă (n.r. – nu a fost folosit cardul). Puteai să-ți alegi dacă plătești cash sau cu cardul. Nu am fost la bancă, nu am cerut mașină pentru a plăti cu cardul, la mine se plătea doar cash.”, a spus el.

Iulian Chiriță a spus că aceștia au reușit să îl convingă să cumpere bunuri furate de la ei.

„Problema e că în timp au început să îmi spună: “Iuliane, avem să-ți plătim 500, 600, 700 de euro. Nu vrei un telefon mai ieftin? Nu vrei un laptop?”. Eu, ca fraierul, am zis da. Acceptam bunuri furate la jumătate de preț, cum se mai întâmplă. Cred că mulți care aveau cârciumă mai făceau asta prin România.”, a spus fostul internațional.

Experiența din închisorile Spaniei

Iulian Chiriță a fost, în cele din urmă, arestat. Acesta a petrecut șase luni în închisoarea Moledo, de lângă Barcelona, ulterior fiind mutat la Valdemoro, lângă Madrid. Acesta a vorbit pentru prima dată despre lucrurile pe care le-a trăit în închisorile din Spania.

„Am stat șase luni la Modelo, din octombrie până în ianuarie, când au spus că e un caz foarte grav și că l-au trecut la crimă organizată. Îți bagă orice la dosar pentru ca judecătorul să ia în considerare cazul. După șase luni, m-au mutat la Valdemoro, lângă Madrid. Eram acolo, făceam duș și în stânga mea aud urlete. Eram cu șampon, cu apa curgând pe mine. Când îmi arunc ochii în dușul vecin, din stânga mea, un marocan era tăiat tot. Își tăiase gâtul, își tăiase fața, îți tăiase corpul, tot, tot. Era plin de sânge din cap până în picioare, se făcuse o băltoacă de sânge enormă. M-am speriat, mi-am luat hainele și am fugit dezbrăcat. Îmi era frică să rămân acolo. În închisoare, dacă se întâmplă ceva și ești prin preajmă nu contează, te iau la grup și te bagă la izolare. Nu stă nimeni să te întrebe, nu se fac anchete. Cât am stat eu la Valdemoro au murit patru persoane.”, a povestit fostul jucător de fotbal.