Una dintre valorile conceptului El Unico este atentia cu care si-a obisnuit clientii fideli si datorita careia a reusit sa isi extinda “familia” de la an la an. Astfel, oricat de extravaganta si placuta este interactiunea cu magazinele El Unico, timpul este pretios si nevoia unei experiente similare virtuale nu mai putea fi amanata.

Prin urmare, trabucurile fabricate manual si intreaga suita de produse dedicate fumatorilor sunt acum disponibile si online, pe noul site el-unico.ro.

Am creat site-ul cu o structura intuitiva si usor de navigat fie ca sunteti hotarat pe un anumit produs sau inca nu sunteti decis. Pentru a va face alegerea mai usoara, fiecare produs este insotit de detalii amanuntite, precum originea, blendul, vitola sau taria.

“Suntem extrem de entuziasmati ca avem in sfarsit posibilitatea de a raspunde uneia dintre cerintele arzatoare ale clientilor nostri prin lansarea magazinului online el-unico.ro. Suntem constienti ca oricat si-ar dori sa traiasca experienta palpabila din magazinele noastre, timpul dedicat placerilor este foarte limitat iar optiunile digitale ne sar in ajutor. Asteptam cu nerabdare feedback-ul clientilor si speram sa deschidem o poarta virtuala spre lumea fascinanta a trabucurilor si tutunului de calitate.”, au declarant reprezentantii El Unico.

Despre El Unico

El Unico este cea mai importanta retea de magazine deluxe tobacco shop din Romania, singurul lant de Habanos Specialist din tara, prezent pe piata de aproape 20 de ani. Un concept unic ce aduce sub aceeasi umbrela cel mai prestigious portofoliu de trabucuri in umidoarele sale walk-in (Habanos – Cuba; Arturo Fuente, La Aurora – Rep. Dominicana; AJ Fernandez – Nicaragua), atmosfera unui boutique S.T. Dupont prin prezentarea celor patru arte ale faimoase case de creatie franceze si o selectie bogata de produse din tutun, accesorii si bauturi fine. Singurul francizor al La Casa del Habano, locatie situata in inima Bucurestiului, in incinta Athenée Palace Hilton, dar si creatorul primului cigar lounge autentic din tara, aflat in Capitala, pe Bulevardul Primaverii 19-21, El Unico nu este un simplu brand, ci fundatia culturii de cigar din Romania. Reteaua numara in acest moment 11 magazine aflate in Bucuresti, Iasi, Constanta, Cluj, Timisoara si Sibiu, cu inca o locatie ce urmeaza sa se deschida pana la jumatatea anului 2020 in Brasov.

