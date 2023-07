Câte sancțiuni există pe numele Simonei Halep?

Președintele Agenției Internaționale de Integritate a Tenisului (International Tennis Integrity Agency – ITIA), Karen Moorhouse, a făcut o nouă referire la procesul în care este implicată Simona Halep. Potrivit spuselor sale, vedeta era deja suspendată provizoriu pentru dopaj când a descoperit o nouă încălcare a reglementărilor anti-doping săvârșită de ea.

„ITIA confirmă două sancțiuni în cadrul Programului antidoping de tenis (TADP) și opt sancțiuni în cadrul Programului anticorupție din tenis (TACP) în al doilea trimestru al anului 2023. O suspendare provizorie a fost, de asemenea, emisă în temeiul TADP, deși jucătorul acuzat (n.r. – Simona Halep) era deja în stare de suspendare provizorie.

Sancțiunea suplimentară a fost emisă jucătoarei române Simona Halep, care a fost deja suspendată provizoriu în octombrie 2022, după ce a fost testată pozitiv pentru substanța interzisă roxadustat la US Open, anul trecut”, a explicat Karen Moorhouse, potrivit unui comunicat de presă postat pe site-ul oficial al instituției respective.

Simona Halep s-ar putea reîntoarce pe terenul de tenis în toamnă

Simona Halep ar putea reveni pe terenul de tenis, la scurt timp după ce se va termina turneul de tenis US Open 2023 (28 august – 10 septembrie). Potrivit Essentially Sports, jucătoarea de tenis va fi suspendată doi ani, dar va primi o reducere de un an, ceea ce înseamnă că ar putea reveni în lumea sportului după ce se va termina US Open 2023.

„Întregii comunități de tenis îi lipsește foarte mult Simonei Halep, care impresiona circuitul WTA cu performanțele sale stelare. Jucătoarea română a stat departe de tenisul competițional după ce a fost testată pozitiv la Roxadustat la US Open 2022.

De atunci a fost nevoită să participe la mai multe audieri, susținând că este nevinovată. Ulterior a fost acuzată de o a doua încălcare a regulilor antidoping din cauza neregulilor din pașaportul ei biologic, astfel că nu s-au făcut progrese majore în cazul ei”, relatează sursa citată anterior.

Simona Halep riscă să fie ștearsă din clasamentul WTA

În prezent, Simona Halep se află pe poziția 55 în clasamentul WTA. Ea mai are în visterie doar 1.000 de puncte aferente triumfului reușit, anul trecut, în Canada. Din moment ce nu își va putea apăra niciun punct, ea va fi ștearsă din clasamentul WTA, punctele urmând a-i fi luate pe 4 august 2023, în prima zi a turneului de tenis.