„I-am dat invitaţie, am văzut că a participat la alte adunări generale. Putem şi noi să ascultăm aici să ne citească un discurs, puteam să ne angajăm să nu-i punem nicio întrebare, eventual, ca să nu creăm dificultăţi. Regret profund că nu am avut parte şi noi să vină aici, să fie cu noi, este pentru prima dată. Chiar am avut premieri care nu au stat mai mult decât 5-6 luni de zile şi au venit la Asociaţia Municipiilor, la Comitetul director, nu neapărat la Adunarea Generală. Sunt amărât de chestia asta”, a spus Negoiţă, la Adunarea Generală a AMR.

În altă ordine de idei, el le-a mulţumit celor prezenţi la Adunarea Generală a AMR că au funcţionat „ca o structură asociativă”.

„Sperăm să vedem Codul administrativ în vigoare, să vedem şi legea bugetului aşa cum e ea, la care am contribuit cu toţii, şi vă mulţumesc că am funcţionat ca o structură asociativă şi am dat dovadă de unitate”, a adăugat Negoiţă.