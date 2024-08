Turcia vrea să îşi construiască propriul sistem de apărare antirachetă, pe care îl va denumi „Domul de oţel”, a anunţat preşedintele Agenţiei Industriei de Apărare din Turcia, Haluk Görgün, fără a oferi detalii suplimentare.

„Domul de oţel” va fi conceput pentru a răspunde ameninţărilor de la altitudini foarte joase la cele mai înalte şi de la rază foarte scurtă, la rază lungă. Va fi dotat cu un sistem de sprijin cu inteligenţă artificială, fiind conceput ca „o umbrelă de securitate”, ce va acoperi întregul spaţiu aerian al Turciei.

Proiectul Guvernului de la Ankara va fi condus de actori publici din industria de apărare, precum Aselsan, Rokatsan şi MKE, dar şi de organizaţia publică de cercetare Tubitak Sage.

Guvernul de la Ankara se remarcă de mai mulţi ani prin proiecte de apărare ambiţioase, inclusiv construirea de drone militare şi avioane de luptă. Preşedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, îşi reiterează în mod regulat dorinţa de a consolida industria de apărare a Turciei cu ajutorul companiilor locale.

Planurile de viitor ale Guvernului de la Ankara au fost făcute publice la o săptămână distanță după ce liderul olandez de extremă-dreapta Geert Wilders a spus că Turcia ar trebui să fie dată afară din NATO, chiar dacă este a doua forță militară în alianța NATO, după SUA. Ba mai mult, el l-a acuzat pe președintele Turciei că este „islamofascist” și „complet nebun”.

Islamofascist Erdogan threatens to invade Israel.

This guy is totally nuts.

Turkey should be kicked out of NATO. https://t.co/pYXHNi9XQ8

— Geert Wilders (@geertwilderspvv) July 28, 2024