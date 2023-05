Purtătorul de cuvânt al PNL Ionuţ Stroe, a precizat, referitor la demisia premierul Nicolae Ciucă care ar trebui să aibă loc vineri, că toate anagajamentele luate în fața românilor vor fi respectate.

Nicolae Ciucă își va da demisia?

„Înţelegerea şi angajamentul public în faţa românilor, a tuturor. Suspendarea discuţiilor privind funcţiile din viitorul Guvern sau aceste crize care necesită soluţii rapide nu trebuie să afecteze stabilitatea guvernării şi evident necesitatea punerii în aplicare a acestor angajamente luate în faţa românilor.

Din punctul nostru de vedere, este esenţial ca, odată invocată stabilitatea politică, să o urmăm şi să ne aducem aminte că raţiunea acestei stabilităţi politice este evident continuarea tuturor angajamentelor pe care le-am făcut în faţa românilor din momentul în care am decis formarea acestei coaliţiei evident luăm în considerare şi acest moment tranzitoriu care trebui să se finalizeze rapid şi evident continuarea guvernării. Continuitatea este obiectivul nostru numărul 1 în actualul context politic.”, a precizat Ionuţ Stroe.

PNL nu fuge de responsabilitate

De asemenea, Ionuț Stroe a ținut să precizeze că PNL nu fuge de responsabilitate.

„Pentru noi, liberalii, este o mare responsabilitate pe care am asumat-o frontal, am depăşit foarte multe crize. Niciodată nu am guvernat cu ochii la sondaje. Avem rezultate. Premierul s-a implicat personal în toate situaţiile de până acum. Avem creştere economică, avem un PNRR care se implementează chiar dacă cu dificultate, în momentul de faţă nu avem niciun fel de întârziere. Avem absorbţia fondurilor maxime.

Există reforme angajate, există investiţii care au depăşit 7% din PIB în derulare. (….) Nu am spus că gradul de mulţumire este la cote maxime. Am spus că PNL şi premierul Ciucă au asumat cu toate greutăţile şi responsabilităţile această guvernare şi să nu aibă cineva impresia că vom abdica vreodată de la acest principiu care a definit toată guvernarea liberală. Nu fugim de responsabilitate, guvernarea nu este o corvoadă pentru noi, este o mare responsabilitate asumată.” a declarat Ionuţ Stroe.

Discuțiile privind guvernarea continuă

Totodată, Ionuț Stroe a mai spus că este vital să fie continuate discuţiile privind agenda de guvernare.

„Am avut crize mult mai mari decât cea din momentul de faţă din zona învăţământului. Există soluţii, astăzi Ministerul Muncii, Ministerul Finanţelor, Ministerul Educaţiei şi cel al Fondurilor Europene au început deja demersurile să rezolvăm această problemă şi vă spun sincer că nu vedem niciun fel de problemă ca această ţară şi această coaliţie să meargă înainte. Trebuie să avem continuitate în lucrurile bune pe care le-am făcut până acum, în lucrurile bune pe care le-am făcut până acum, trebuie să avem continuite în tot ce am angajat şi am onorat până în momentul de faţă.

Este absolut vital să continuăm şi discuţiile din cadrul coaliţiei privind agenda de guvernare, privind programul de guvernare pe ni-l dorim a fi îmbunătăţit şi să ne onorăm toate angajamentele în faţa românilor. Ce contează în momentul de faţă este stabilitatea şi buna guvernare, mai puţin decontul politic, cine pierde şi cine câştigă.

Modalitatea în care se realizează această colaborare, această rotativă, inclusiv negocierea viitoarelor funcţii în guvern se pot iniţia foarte, foarte rapid. Suntem siguri că există voinţă politică, atât din partea noastră, a liberalilor şi credem că şi din partea social-democrată şi credem că interesul general este pus înaintea oricăror funcţii politice sau altor interese.”, a mai spus Ionuţ Stroe.