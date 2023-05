Purtătorul de cuvânt al PNL, Ionuţ Stroe, susține că a avertizat de nenumărate ori că AUR este un partid periculos, extremist, a cărui agendă este să promoveze ură şi dezbinare. Potrivit liderului liberal, aceștia nu sunt nici la prima încercare de introducere a obiectelor interzise în Parlament.

„Acum câţiva ani ei au încercat cu droguri, azi cu gloanţe. Ce va urma, o mitralieră?”, se întreabă Stroe.

Ulterior, Stroe a spus că protestul violent organizat de AUR la Parlament reprezintă o situaţie inadmisibilă. Liberalul a ținut să ofere și o explicație privind reţinerea manifestată de forţele de ordine prin faptul că de multe ori, această intervenţie promptă şi necesară a jandarmilor şi a poliţiei a fost interpretată ca un fel de ingerinţă în zona politică.

Ionuţ Stroe: De când acest partid a intrat în Parlament, am asistat la un foarte lung şir de violenţe

”Este o situaţie inadmisibilă. Este o situaţie deosebit de gravă, dar ce este cel mai grav este că nu este o situaţie singulară.

De când acest partid a intrat în Parlament, am asistat la un foarte lung şir de violenţe şi noi, liberalii, tot timpul am spus că avem de-a face cu un partid extremist, toxic, un partid cu preocupări periculoase. Din păcate, astăzi, se confirmă ceea ce, din păcate, am spus de fiecare dată. Asistăm la violenţe”, a declarat Stroe, făcând referire la protestul AUR de la Parlament.

În opinia sa, respectarea legii ar trebui să fie literă de Evanghelie pentru toţi.

”Din păcate, am mai asistat la un eveniment similar, când porţile au fost escaladate, tot de simpatizanţii AUR, iar atunci a fost o oarecare reţinere din partea autorităţilor în a interveni, legea este de partea lor, au tot dreptul să facă asta”, a spus Ionuţ Stroe.

George Simion are interdicţie de a intra în două ţări

”Atenţie, aici nu vorbim de politică, aici nu vorbim de legi, nu vorbim de dezbateri. Vorbim de violenţe, înjurături.

Aceşti oameni de la AUR nu au niciun fel de legătură cu ceea ce ar trebui să se întâmple într-o societate democratică şi sănătoasă şi anume dezbatere politică, dezbatere parlamentară”, a avertizat Ionuţ Stroe.

El a amintit că liderul AUR George Simion este un om care are interdicţie de a intra în două ţări: Republica Moldova şi Ucraina.

„Vă aduceţi aminte, un ministru al Energiei atacat la tribuna Parlamentului, ameninţări şi îmbrânceli. Ce exemplu dai propriilor simpatizanţi, când permiţi un asemenea comportament? Din păcate, în momentul de faţă, AUR a devenit un partid care lucrează sau acţionează împotriva proceselor democratice din România şi este cu o agendă suspectă de interese ruseşti, care parazitează întreaga agendă parlamentară.

AUR, apropo de de agenda lor parlamentară, promovează retorica Kremlinului, de câte ori au ocazia minimizează Holocaustul. Acestea sunt interesele AUR cu adevărat. Haideţi să fim curajoşi şi să spunem lucrurilor pe nume, acest partid a devenit un partid toxic, care nu are niciun fel de legătură cu un proces democratic în România”, a conchis Ionuţ Stroe.