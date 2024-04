Ion Țiriac a vorbit și despre substanța Roxadustat descoperită în corpul Simonei Halep.

„Ăsta nu a fost un produs nou inventat de Mouratoglou. Era un produs care se cunoaște de foarte multă vreme”.

„Eu am fost la domnul Mouratoglou. El scoate câteva zeci de studenți în fiecare an care zboară la facultățile din Statele Unite, în burse pentru tenis. Sigur că domnul sau echipa are o responsabilitate. Care responsabilitate se duce la fabricant.

Ăla care a făcut produsul trebuie să spună de ce a fost produsul contaminat. Contaminat cu energie atomică, cu ce?! Eu nu sunt în locul lui Halep! Dar eu i-aș rade pe toți!”, a mai spus Ion Țiriac în studioul GSP.