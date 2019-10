Omul de afaceri a mărturisit că și-a donat averea fundației de care se ocupă. Totuși, acesta a menționat că trăiește bine, extraordinar.

„Eu am o singură problemă. N-am uitat de unde am plecat. Și n-am uitat că la 16 ani lucram la Steagul Roșu. Și n-am uitat să stau cu picioarele pe pământ. Știam cât costă o pâine, 2 lei, și câtă pâine puteam să mănânc în pauza de 10. Mai mult decât atât, eu am donat toți banii Fundației. Nu mai am bani. Trăiesc bine, extraordinar”, a spus Ion Țiriac.

TOP 300 Capital, dominat de Ion Țiriac

Potrivit Top 300 2018, Ion Țiriac, avea o avere estimată la 1,9-2 miliarde de euro, în creștere față de anul 2017. Rămâne de văzut dacă și anul acesta va domina clasamentul.

La vârsta de 80 de ani, fostul jucător de tenis are mai multe afaceri în domeniile auto, imobiliare, sport, servicii funerare, energie, etc. Țiriac este urmat de frații Pavăl și Zoltán Teszári.

Recent, miliardarul a declarat că își pilotează singur avioanele pentru că nu are bani pentru a-i plăti.

„Fundația îmi plătește și benzina la avion. Pilotez, pentru că n-am bani de doi piloți. Acum câteva zile am venit de la Madrid cu mine la manșă.

Copilot să fie alții, eu sunt comandant, stau în stânga! Am mai multe avioane, nu doar unul. Am mai dat un avion și Crucei Roșii că nu aveau cu ce să transporte bolnavii. L-am făcut cadou, dar nu contează asta. Primul care nu știe ce valoare are banul, înseamnă că nu-l merită”, a mai spus Ion Țiriac la gsp.

Te-ar putea interesa și: