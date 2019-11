Președintele a răspuns în cadrul conferinței de presă întrebării legate de numirea în funcția de Premier a Vioricăi Dăncilă și motivul pentru care a făcut acest lucru. Klaus Iohannis a motivat acea numire prin faptul că PSD deținea o majoritate parlamentară de necontestat în acel moment și nu a prevăzut cum vor evolua lucrurile.

„N-am bănuit că este așa. Mi s-a prezentat o doamnă din PSD, care a fost 10 ani europarlamentar și am bănuit că a văzut acolo la Bruxelles cum stă treaba cu valorile europene. Ca rezultat final pot să spun ca îmi pare rău însă. La momentul acela a fost o majoritate PSD, care nu a putut fi contestată. Din campania din 2014 am spus că voi respecta cutumele politice, litera și spiritul Constituției. Dacă o majoritate puternică a propus un candidat fără antecedente penale am considerat că poate fi desemnată. Nu am prevăzut că așa vor evolua lucrurile. Nimeni nu a prevăzut asta”, a spus Klaus Iohannis.

Pe de altă parte, președintele a ținut să puncteze faptul că, în ciuda „războiului cu PSD” și cu guvernul Dăncilă, el nu este împotriva electoratului social-democrat care are tot dreptul să voteze cu orice partid dorește și respectă acest lucru. Klaus Iohannis consideră că a dovedit acest lucru în mandatul său de până acum.

„Am spus că vreau o Românie fără PSD. Nu înseamnă în niciun caz că sunt împotriva votanților PSD. Este dreptul oricărui român să voteze cu un partid sau altul. Eu respect și votanții mei și ai altora. Războiul politic este împotriva partidului PSD. Am dovedit în acești 5 ani că sunt președintele tuturor românilor dar nu al tuturor politicienilor. Sunt împotriva PSD pentru că au încercat să ducă România spre o catastrofă.”

