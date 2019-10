„Vă rog să nu greșim! Cu toții aţi văzut nenumărate sondaje. Şi pare așa, ceva ușor, fluierând. Doar că singura metodă prin care poți rata niște alegeri este crezând că le-ai câştigat înainte să le câştigi. Asta a fost una dintre greșelile pe care le-am făcut, din păcate, în decembrie 2016. Nu am crezut atunci că le vom câştiga, dar nimeni nu și-a imaginat că vom ajunge așa de jos. Iar ceilalți, prin contrast, atât de sus. Acum nu avem decât să punem umărul și să întoarcem acest scor în favoarea noastră. Așa că eu nu am deloc de gând să o las moale cu campania. Dimpotrivă, o să fac campanie cât pot de mult. Și vă rog, dacă credeți că merită, să faceți și voi, fiindcă miza este foarte mare. Miza este nu doar câştigarea prezidenţialelor, chit că aceasta este o condiţie fără de care este greu de continuat. Nu doar prezidenţialele, şi am spus-o de la început şi am spus-o liberalilor: de data aceasta, nu vă mai las de capul vostru!”, a spus Klaus Iohannis, în cadrul unei întâlniri cu reprezentanţii şi simpatizanţii PNL din Diaspora, care ar fi deranjat de unii membrii PNL care sunt demobilizați pentru aceste alegeri.

Șeful statului a mai adăugat că, până acum, PNL a câştigat trei mari bătălii, respectiv alegerile europarlamentare, referendumul şi moţiunea de cenzură, însă miza mare este reprezentată de către alegerile prezidenţiale.

„Lupta doctrinară este în competiţie electorală. Deci acum suntem într-o competiţie electorală, într-o luptă electorală şi sperăm ca bătăliile pe care le câştigăm să ducă la terminarea acestui război, fiindcă o naţiune nu poate să fie la nesfârşit în război cu sine. Aşa ceva dăunează grav societăţii. Noi ne-am angajat, eu împreună cu liberalii care mă susţin în această campanie, să mergem mai departe. Am început şi am câştigat până acum trei bătălii: europarlamentarele, referendumul şi recent, cu mare bucurie, contrar tuturor aşteptărilor, moţiunea de cenzură. Urmează prezidenţialele, urmează localele şi urmează parlamentarele. Acum, pentru prezidenţiale, emoţiile sunt mari, implicarea este puternică şi vă mulţumesc pentru asta!”, a încheiat Iohannis.

