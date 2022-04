Intră în vigoare de astăzi, 16 aprilie! S-a dat lege în România. Veste foarte bună

La jumătatea lunii februarie a fost aprobat un act normativ care reglementează concediul și indemnizația pentru îngrijirea persoanelor cu afecțiuni oncologice, cu vârsta de peste 18 ani. Concret, este vorba despre Legea nr. 24/2022, cea care intră azi în vigoare.

Potrivit acestei legi, persoanele care însoțesc pacienții cu afecțiuni oncologice la intervenții chirurgicale și la tratamente prescrise de medicul specialist pot beneficia de indemnizație și de concediu de maxim 45 de zile într-un an calendaristic.

Indemnizație pentru aceste persoane

De asemenea, Legea nr. 24/2022, care vine în completarea OUG nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, prevede ca persoanele care au grijă de pacienții cu afecțiuni oncologice să primească o indemnizație în valoare brută lunară de 85% din baza de calcul pentru indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, fiind suportată integral din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate.

Până acum, legislația prevedea indemnizații și concedii medicale doar pentru îngrijirea unui minor bolnav de cancer. Concediul pentru îngrijirea bolnavilor de cancer va fi acordat doar dacă salariații au lucrat cel puțin jumătate de an în ultimele 12 luni.

La nivelul Uniunii Europene există o directivă din 2019 ce obligă statele membre să reglementeze până în august anul acesta inclusiv concediul de îngrijitor de cel puțin cinci zile lucrătoare pentru salariații care se ocupă de o persoană care suferă de orice boală gravă, nu numai de cancer, potrivit Radio România Actualități.

În plus, aceste persoane pot beneficia și de ședințe de evaluare psihologică clinică, dar și de consiliere psihologică clinică, pe baza unui certificat medical eliberat de medicul specialist.

Legea prevede ca aceste costuri să fie suportate din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate.

”Art. 30 indice 1 alin. (4) prevede că „în fiecare an în care primeşte concedii pentru îngrijirea pacientului cu afecţiuni oncologice, beneficiarul are dreptul la minimum o şedinţă de evaluare psihologică clinică şi minimum cinci şedinţe de consiliere psihologică clinică. De aceleaşi drepturi beneficiază şi pacientul cu afecţiuni oncologice. În situaţia pacientului cu afecţiuni oncologice care are handicap auditiv ori surdocecitate, acesta are dreptul inclusiv la un interpret autorizat al limbajului mimico-gestual, respectiv al limbajului specific al persoanei cu surdocecitate, după caz”, se arată în actul normativ.

Este important de notat că această ultimă prevedere va intra în vigoare la un an de la publicarea legii în Monitorul Oficial.