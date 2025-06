Marți, primăria din Los Angeles a anunțat o serie de măsuri de urgență menite să calmeze spiritele încinse din centrul orașului. Protestele anti-poliție, izbucnite vineri, au degenerat rapid, transformându-se în manifestații violente. Drept urmare, autoritățile au decis să limiteze drastic accesul în anumite zone, în special pe timpul nopții.

Aceste restricții se aplică în mod special unei porțiuni intens afectate de revolte, în timp ce polițiștii au trecut deja la rețineri masive.

Începând de marți noapte, locuitorii dintr-o zonă de aproximativ 2,5 kilometri pătrați din centrul orașului Los Angeles nu mai au voie să iasă din case între orele 20:00 și 6:00.

Excepțiile sunt limitate și se referă doar la rezidenți care locuiesc efectiv în acel perimetru, la persoane fără adăpost, la angajații serviciilor esențiale și la jurnaliștii acreditați.

Măsura vine ca urmare a escaladării protestelor, care au început vineri și s-au întins pe tot parcursul weekendului.

Forțele de ordine din Los Angeles au început deja să aplice măsurile cu strictețe. Cei care ignoră interdicțiile riscă să fie reținuți pe loc.

Numărul reținerilor a crescut alarmant de la o zi la alta. Dacă sâmbătă au fost arestați 27 de protestatari, duminică s-a ajuns la 40. Luni, bilanțul a fost de 114 arestări, iar marți deja se vorbea despre nu mai puțin de 197 de persoane reținute.

În cursul nopții de marți spre miercuri, poliția a intervenit în forță pentru a dispersa grupurile care încălcau restricțiile.

Protestatarii s-au adunat din nou în zonele restricționate, în special între străzile Spring și Alameda, ignorând avertismentele oficiale.

Multiple groups continue to congregate on 1st St between Spring and Alameda.

Those groups are being addressed and mass arrests are being initiated.

Curfew is in effect.

