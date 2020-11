Mai precis, este vorba despre ING România, care a trimis în cursul acestei perioade un e-mail de informare clienților referitor la o serie întreagă de schimbări.

Schimbări la capitolul carduri

„Nu e nevoie să mai vii în ING Office ca să-ți ridici noul card. Începând cu 1 martie 2021, cardurile embosate atașate ING Card Complet sau conturilor curente în EUR, atât cele nou emise cât și cele reînnoite, vor fi livrate la adresa de corespondență sau o altă adresă pe care ne-o vei comunica. Prețul livrării este de 18 lei pentru fiecare card livrat,” se arată în comunicarea băncii, care arată faptul că livrarea cardurilor noi se efectuează prin curier în maximum 7 zile lucrătoare de la emitere. ING precizează că se vor reînnoi doar cardurile care au fost folosite pentru tranzacții în ultimele 4 luni înainte de expirarea acestora.

Primul card atașat contului ING Card Complet are în continuare un comision de administrare de 0 lei. Începând cu al doilea card atașat contului ING Card Complet se aplică un comision de administrare de 2 lei/lună. Această modificare intră în vigoare începând cu 1 martie 2021.

Dacă ai nevoie de un card atașat ING Card Complet sau Cont Curent în EUR și ești pe grabă, ai în continuare opțiunea de a primi pe loc un card neembosat în orice ING Office. Începând cu al doilea card emis pe numele tău, atașat contului tău ING Card Complet sau ING Cont Curent in EUR se va aplica, în cazul în care optezi pentru emiterea instant a unui card, un comision de emitere de 20 lei. Această modificare intră în vigoare începând cu 1 martie 2021.

Titularul de cont poate deține maxim 3 carduri de debit RON active și 3 carduri de debit active în fiecare valută în care banca emite carduri. De asemenea, titularul de cont poate emite maxim 2 carduri suplimentare atașate contului în RON și maxim 2 carduri suplimentare atașate conturilor în valută pentru care banca emite carduri.

ING începe să îți ia bani dacă modifici limitele

O informație importantă este faptul că ING România începe să îți ia bani dacă modifici limitele. Astfel, dacă până acum puteai să faci asta ori de câte ori voiai, în mod gratuit, de pe 14 ianuarie, pentru acest serviciu, ING va lua comision.

„Ai o situație specială și ai nevoie să depui sau să retragi mai mulți bani decât limita zilnică stabilită contractual (15.000 lei/zi)? Nu trebuie decât să faci o cerere de majorare limite numerar prin Home’Bank sau sunând în Call Center-ul ING și să aștepți aprobarea ei. Începând cu 14 ianuarie 2021, comisionul pentru majorarea limitei zilnice tranzacții numerar este 25 lei pentru fiecare aprobare,” scrie în mail.

De asemenea, cardurile care permit încasări instant au noi limite maxime zilnice de încasare, în funcție de tipul cardului. Documentul „Limite standard de utilizare a numerarului și a cardurilor” a fost actualizat și cuprinde noile limite.

Poți numi pe cineva să meargă la bancă pentru tine

ING anunță că vei putea împuternici pe cineva să meargă la bancă în locul tău. Doar că pentru a face această împuternicire trebuie să mergi la bancă. „În Home’Bank vei putea vizualiza persoanele pe care le-ai împuternicit pe fiecare cont, dacă e cazul. Tot acolo poți să revoci aceste împuterniciri, fără să mergi în ING Office. E nevoie de un drum până în ING Office doar dacă vrei să adaugi împuterniciți noi,” se arată în comunicarea ING.

Multitransfer pentru persoane fizice dispare

Ing anunță că opțiunea Multitransfer pentru persoane fizice dispare începând cu 14 ianuarie 2021.

ING nu mai dă consultanță de investiții

Banca mai anunță că derviciul de consultanță My’Advisor se retrage. „Serviciul de Consultanță de Investiții, care era disponibil exclusiv prin My’Advisor, ia o pauză. Așadar, dacă ai folosit acest serviciu, te anunțăm că acesta va înceta cu efect imediat, în termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data prezentei notificări, conform termenilor și condițiilor din Contract și din prezenta notificare,” anunță banca.

Interzis să ai prea mulți euro în conturi

„În plus, te anunțăm că adăugam o nouă restricție: suma totală a soldurilor conturilor în EUR nu poate depăși 500.000 EUR. ING are dreptul să îți solicite în orice moment să îți retragi/transferi sumele care depășesc aceste limite, iar în cazul în care nu vei da curs acestei solicitări, ING are dreptul să înceteze relația de afaceri conform condițiilor contractuale,” se arată în comunicarea băncii.

Altfel spus, nu ai voie să deții mai mult de 500.000 de euro în conturile ING, iar dacă ai, banca o să-ți ceară să respecți limita. Dacă nu o respecți, banca o sa vrea să nu mai lucreze cu tine deloc.

Nu în ultimul rând, banca a reactualizat Nota de informare privind prelucrarea Datelor cu Caracter Personal, parte a Condițiilor Generale de Afaceri pentru persoane fizice. „Menționăm că principalele modificări vizează actualizarea punctului 3 „Utilizarea datelor dvs. personale” și respectiv a punctului 5 „Prelucrarea datelor cu caracter personal care implică un proces decizional automatizat”, se arată în e-mail.

S-a revizuit clauza referitoare la confidențialitatea informațiilor

ING România anunță că a umblat și la o serie de clauze importante. „Am revizuit clauzele referitoare la forța majoră și cazul fortuit, evenimente în raport cu care atât răspunderea Băncii cât și a Clientului nu va putea fi reținută pentru prejudiciile ce pot interveni ca urmare a unor asemenea evenimente care conduc la neîndeplinirea obligațiilor sau la îndeplinirea cu întârziere a acestora. De asemenea, am revizuit și clauzele referitoare la confidențialitatea informațiilor și încetarea contractului cadru,” se arată în mailul trimis de către bancă.