Investigatorul România TV Rok Xavi a realizat un interviu cu o prostituată care lucrează în Italia. Tânăra este originară din Caracal. Ea a povestit cum a ajuns în situaţia din prezent, fiind dusă în Italia la 17 ani.

„Fată și eu la școală, tânără, am zis și eu că mi-am găsit iubirea perfectă.. ”Hai că te iubesc, hai la mine acasă”. Am stat o perioadă la el acasă și… Așa m-a corupt să vin aici. Cu promisiunea că fac o familie frumoasă cu el, că eu sunt viața și iubirea lui…”, a declarat tânăra în interviul pentru România TV.

Ea spune că a fost dusă în zona Bergamo, în nordul Italiei, şi a fost trecută graniţa fără probleme, deşi era minoră. În plus, odata ajunsă acolo, era drogată zilnic.

„Păi fiind clanul ăsta al lor, cu multe cunoștințe… Cunoșteau și poliție și… Mi-au făcut buletin fals, la Caracal. Acolo sunt născută, acolo sunt crescută. Acolo mi-au făcut buletin fals (…) Pentru el am muncit 10 ani. 10 ani am muncit. Făceam şi 2.000-2.500 de euro pe seară. S-au făcut foarte mulți bani. Eu nu aveam datorie față de el. M-a obligat pur și simplu. Am refuzat, au început bătăile, amenințările. Am fost nevoită să stau. Mai mult de frică.”

Tânăra a vorbit şi despre Alexandra Măceşanu şi Luiza Melencu, victimele lui Gheorghe Dincă, despre care multe voci spun că nu ar fi de fapt moarte, ci victime ale traficului de persoane.

„După părerea mea, nu cred că sunt moarte fetele. Cred că sunt închise în casă și le aduce clienți să facă bani cu ele. Sechestrate la domiciliu. Ce am auzit printre fete, așa, noaptea, ar fi duse în partea de sud a Italiei”, a mai spus prostituata româncă.

