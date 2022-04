Internetul ne cunoaște mai bine decât credem. Cât de multe informaţii lăsăm online și cum putem să le ștergem

Sursă: Dreamstime

Cu siguranță, toți am devenit conștienți de amprenta pe care o lăsăm în urmă pe internet. Toate conturile pe care ni le facem, toate activităţile ne sunt indexate. Pe Google sau pe orice alt motor de căutare, tot ce am creat, tot ce am lăsat la vedere şi tot ce a fost indexat despre noi apare, fără să fie neapărat vina gigantului tehnologic, pentru că acesta este doar un agregator complex.