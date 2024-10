Mai mulți directori și experți din cadrul SAS, lider global în analytics și AI, au făcut o serie de predicții referitoare la trenduri de business și progrese tehnologice pentru 2025.

Antrenarea mai rapidă a modelelor AI reduce amprenta de carbon a acestora

Bryan Harris, Chief Technology Officer la SAS, subliniază că „rapiditatea și eficiența algoritmică trebuie tratate cu seriozitate ca pârghii importante de reducere a consumului energetic de către cloud.”

El menționează că, deși „AI-ul cu cerințe energetice mari va continua să accelereze adoptarea de surse de electricitate sustenabile, precum cea nucleară,” este inevitabil ca cererea pentru modele eficiente energetic să crească.

„La fel cum industriile de electrocasnice sau de automobile au făcut progrese majore la capitolul eficiență energetică, astfel trebuie să se întâmple și cu modelele AI”, spune el.

El subliniază importanța acestei tranziții pentru a răspunde provocărilor actuale legate de consumul de energie.

Atacurile AI ne pot pune în pericol stilul de viață

Steven Tiell, Global Head of AI Governance Advisory la SAS, afirmă că „abilitatea inteligenței artificiale de a opera personalizat la scară largă redefinește modul în care interacționăm cu informația.” El subliniază importanța acestui aspect într-o perioadă în care „dezinformarea și manipularea normelor sociale sunt tot mai frecvente.”

„Atacurile AI pot avea loc asupra unui individ, a unui grup sau la nivel instituțional – punând în pericol modul nostru de viață.” În acest context, el evidențiază faptul că „societățile democratice și guvernele acestora trebuie să aibă un interes real în protejarea discursului public de bună credință, a libertății alegerilor și a menținerii normelor culturale”, declară Steven Tiell.

Pentru a sprijini în mitigarea riscurilor, liderii de business trebuie, potrivit lui Tiell, să „lanseze conversații cu privire la folosirea etică a inteligenței artificiale în interiorul propriilor organizații.” El subliniază că acest demers implică „punerea accentului pe valorile organizaționale și publicarea unor principii, politici, standarde și controale asupra inteligenței artificiale.”

Datele de calitate slabă contribuie la diviziunea AI între organizații

Marinela Profi, Global GenAI/AI Market Strategy Lead la SAS, afirmă că „2025 va scoate la iveală faptul că unele organizații beneficiază masiv de pe urma inteligenței artificiale generative.” Ea subliniază că aceste organizații vor fi „cu un pas în fața competiției, creând experiențe personalizate pentru clienți și lansând produse inovatoare mai rapid.”

Cu toate acestea, Profi observă că „alte companii rămân în urmă în cursa AI-ului generativ și abandonează valul de proiecte început în 2023.” Motivul pentru care se întâmplă acest lucru este că „au trecut cu vederea un aspect critic: AI-ul are nevoie de date de calitate ridicată.” Ea avertizează că „datele de calitate scăzută reprezintă un impediment pentru performanțele inteligenței artificiale.”

Marinela Profi concluzionează că „organizațiile au nevoie de curaj pentru a face pași în urmă și a rezolva aceste probleme ale datelor,” subliniind importanța unei fundații solide de date pentru succesul în utilizarea AI-ului generativ.

Ciclul de entuziasm pentru AI generativ revine la cote normale

Jared Peterson, Senior Vice President, Platform Engineering la SAS, afirmă că „AI-ul generativ va fi întotdeauna la modă.” Cu toate acestea, el consideră că „ajungem în punctul în care ne putem tempera entuziasmul inițial și ne putem concentra pe livrarea de plusvaloare reală pentru organizații.”

Peterson subliniază că acest lucru este posibil „prin simplificarea abordărilor și complementarea acestora cu folosirea țintită a modelelor lingvistice mari (LLM) și a modelelor lingvistice mici, specializate (SLM).” Această strategie va permite organizațiilor să maximizeze beneficiile inteligenței artificiale generative, asigurând în același timp că soluțiile dezvoltate răspund nevoilor specifice ale acestora.

Providerii de cloud și utilizatorii AI-ului vor împărtăși responsabilitatea cu privire la mediul înconjurător

Jerry Williams, Chief Environmental Officer la SAS, afirmă că „graba de a adopta sisteme cu inteligență artificială conduce la folosirea unor modele ineficiente.” El subliniază că aceste modele „consumă resurse vaste în cloud și contribuie la o amprentă de carbon ridicată.” Williams consideră că „responsabilitatea pentru această situație este împărțită între furnizorii de cloud și utilizatorii care gestionează datele și fluxurile de lucru ale AI-ului.”

Pentru a aborda această problemă, el sugerează că „o eficiență mai sporită în dezvoltarea de modele AI, posibilă cu ajutorul platformelor de date și AI optimizate pentru cloud, va contribui la reducerea duplicărilor nenecesare.” Această abordare va ajuta, de asemenea, „la reducerea consumului energetic,” promovând o utilizare mai sustenabilă a resurselor în cadrul organizațiilor.

Titanii de mâine sunt augmentați astăzi cu inteligență artificială

Jay Upchurch, Chief Information Officer la SAS, subliniază că „organizațiile complet sprijinite de AI sunt cele care vor câștiga bătăliile IT din 2025.” El explică faptul că, pe măsură ce AI-ul generativ evoluează „de la stadiul de ‘jucărie nouă și strălucitoare’ la cel de ‘un alt tip’ de inteligență artificială,” organizațiile vor operaționaliza complet toate formele de AI.

Aceste schimbări vor permite „automatisarea sarcinilor de rutină, ceea ce va permite angajaților să se concentreze pe proiecte cu plusvaloare mai ridicată.” Upchurch afirmă că „aceste automatizări vor conduce la decizii mai rapide, vor permite identificarea agilă a oportunităților și vor spori inovația în raport cu competitorii.”

„Pe scurt, vor fi lozul câștigător,” concluzionează el, subliniind importanța adoptării AI-ului în strategia organizațională pentru a rămâne competitivi.

Modelele lingvistice mari devin o comoditate și specializate

Udo Sglavo, Vice President, Applied AI & Modeling, R&D la SAS, afirmă că „în 2025, modelele lingvistice mari vor deveni o comoditate.” El subliniază că „prețurile pentru inteligența artificială se vor reduce semnificativ, deoarece capabilitățile de bază vor fi oferite gratuit.” Sglavo consideră că „valoarea reală se va orienta către servicii specializate și aplicații specifice construite pe baza acestor modele.”

„În același timp, dezvoltarea LLM-urilor open-source va pune la încercare dominația actuală a doar câtorva furnizori-cheie, astfel că peisajul inteligenței artificiale va deveni mai descentralizat, personalizarea și integrarea fiind diferențiatori cheie”, susține Udo Sglavo.

În plus, el menționează că „dezvoltarea LLM-urilor open-source va pune la încercare dominația actuală a doar câtorva furnizori-cheie,” ceea ce va conduce la un peisaj al inteligenței artificiale „mai descentralizat, personalizarea și integrarea fiind diferențiatori cheie.”

Acestea vor declanșa Marea Raționalizare din IT

La rândul său, Stu Bradley, Sr. Vice President, Risk, Fraud and Compliance Solutions la SAS, vorbește despre impactul AI-ului și al accelerării cloud-ului, afirmând că „acestea vor declanșa Marea Raționalizare din IT.” El explică că „companiile au lucrat perioade îndelungi de timp cu sisteme de tip siloz, fiecare dintre acestea având o funcție diferită și adresându-se unui segment distinct de clienți.”

Bradley adaugă că „echipele de IT sunt din ce în ce mai încărcate cu sarcini precum integrările tot mai complexe, nemaiavând agilitatea necesară pe care să o ofere companiilor.” În acest context, el afirmă că „Marea Raționalizare din IT este la orizont,” iar liderii de business vor folosi cloud-ul „pentru a-și simplifica infrastructurile IT și relațiile cu furnizorii, dar și pentru a deveni mai agili, reducându-și în același timp costurile.”

„Cei care se modernizează folosind o platformă nativă în cloud, bazată pe AI, ce îndeplinește mai multe funcții simultan vor obține cea mai mare plusvaloare,” subliniază Bradley. El concluzionează că aceștia pot obține „capabilități de decizie integrate, bazate pe date democratizate, iar de aceste avantaje vor beneficia atât organizațiile, cât și clienții lor.”

AI-ul generativ va deveni mai personal (și mai avansat) pentru oamenii de marketing

În 2025, oamenii de marketing vor face tranziția de la aplicații simple ale AI-ului generativ, concentrate pe productivitate și generare de conținut, către capabilități AI mai avansate care vor aduce un avantaj competitiv și creșterea veniturilor. Dincolo de LLM-uri, oamenii de marketing vor folosi unelte cu AI generativ, precum date sintetice și gemeni digitali, dar și tehnologii AI deja consacrate, precum învățarea automatizată și învățarea profundă, pentru a oferi experiențe personalizate și campanii eficiente, respectând totodată confidențialitatea clienților.

În primăvara lui 2025, veți putea lua parte live la discursurile executivilor din cadrul SAS, care își împărtășesc predicțiile și explorează alături de dumneavoastră cele mai noi trenduri din domeniile datelor și AI-ului. Fiți alături de lideri de business și experți în analytics la SAS Innovate, între 6 și 9 mai 2025, în Orlando, Florida. Înregistrați-vă aici pentru a primi update-uri despre conferință și a vă salva data în calendar.