Ludovic Orban, președintele PNL, s-a întâlnit luni cu guvernatorul BNR, Mugur Isărescu.

”Mi se pare perfect normală o discuţie cu guvernatorul Băncii Naţionale şi de altfel noi am fost într-o comunicare şi într-o colaborare constantă cu guvernatorul Băncii Naţionale şi în general cu echipa de experţi de la nivelul BNR. E normal să discut cu guvernatorul BNR privitor la situaţia economică şi la evaluările care există la nivelul BNR privitor la toate aspectele economice şi numai. (…) Am abordat problemele economice importante”, a declarat Ludovic Orban înainte de şedinţa Biroului Executiv al PNL care are loc la Parlament.

El a arătat că întotdeauna PNL a avut o colaborare foarte bună cu guvernatorul BNR.

”Am colaborat cu guvernatorul din 1999, când domnul guvernator a fost premierul Guvernului în ultimul mandat al lui Emil Constantinescu, a fost preşedintele Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici şi avem o colaborare foarte bună din momentul respectiv până astăzi şi care va fi probabil şi mai bună de acum înainte”, a spus Orban.

Vizita președintelui PNL la Banca Națională a avut loc chiar înainte de consultările decisive cu Klaus Iohannis pentru desemnarea viitorului premier al României.

