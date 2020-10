Instituția Prefectului – Municipiul București anunță că, luni, 19 octombrie 2020, ora 15.00, are loc o ședință a Comitetului Municipiului București pentru Situații de Urgență, în cadrul căreia se va constata încadrarea în limitele de incidență cumulată a cazurilor pe ultimele 14 zile și se vor lua măsuri în consecință.

Comitetul „va hotărî, pe baza analizei prezentate de Direcția de Sănătate Publică a Municipiului București, măsurile care se vor aplica, potrivit H.G. nr. 856/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 15 octombrie 2020, precum și pentru stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID- 19”, informează un comunicat.

Întâlnire de urgență luni dimineață! Se pregătesc decizii drastice și noi restricții. Anunțul a fost făcut chiar de către Gheorghe Cojanu, prefectul Capitalei. El a vorbit și despre faptul că de luni Spitalul Colentina devine spital Covid şi vor fi 300 – 400 de locuri pentru tratarea bolnavilor de Covid. Conform acestuia, Raed Arafat a anunţat că sunt aproximativ 20 de localităţi care au depăşit pragul de 3, precum Zalău, Miercurea Ciuc, Bacău, Deva, Alexandria sau Piatra Neamţ.

De marţi ar trebui să intre în vigoare noile restricţii. Întrebat dacă la ședința Comitetului pentru Situaţii de Urgenţă vor fi invitaţi și reprezentanţii industriei HoReCa, prefectul a explicat că aceștia au făcut o solicitare chiar scrisă pentru a fi invitaţi în această dezbatare, joi a fost o întrunire a Comitetului de Urgenţă, s-a supus la discuţie această cerere a HoReCa, dar că nu știe dacă s-a admis.

Întrebat, de asemenea, dacă luni vor mai fi luate decizii în cazul în care rata de infectare scade sub 3 în București, Cojanu a spus „Noi am pus această problema. Comitetul va fi convocat oricum. Dacă va scădea rata de incidenţă sub 3, noi tot trebuie să îl convocăm. Informăm Comitetul că rata a fost 3,02 şi ne gândim dacă trebuie să luăm măsuri pe care în aceeaşi şedinţă să le anulăm”.

Firea s-a dezlănțuit

Trebuie amintit că primarul în funcţie al Bucureştiului, Gabriela Firea, s-a declarat nemulțumită că nici până în acest moment prefectul Capitalei nu a convocat şedinţa Comitetului Municipal pentru Situaţii de Urgenţă, în condiţiile în care incidenţa cazurilor de infectare cu coronavirus a depăşit 3 la mia de locuitori.

„Decizia ar trebui să fie luată în cadrul Comitetului Municipal pentru Situaţii de Urgenţă. Nici până în acest moment prefectul numit de Guvern nu ne-a convocat într-o şedinţă a Comitetului pentru Situaţii de Urgenţă. Eu înţeleg şi cred că şi dumneavoastră înţelegeţi exact care este explicaţia termenului urgent, respectiv urgenţă şi anume un Comitet care se poate întruni oriunde, oricând şi în weekend şi sâmbăta şi duminica şi dacă sunt sărbători legale sau dacă este Crăciun sau Paşte. Prin urmare, noi nu avem cum să forţăm o întrunire a Comitetului Municipal pentru Situaţii de Urgenţă. De asemenea, subliniez că acesta se poate desfăşura online ca şi până acum, deci nu presupune prezenţă fizică, am înţeles că domnul prefect este în concediu. În ceea ce ne priveşte, cel puţin pentru municipalitate, deci pentru Primăria Capitalei, am făcut ceea ce ţinea de noi ca şi responsabilitate legală, în primul rând dotarea tuturor spitalelor pe care le avem în administrare cu absolut tot ceea ce este necesar, asigurarea turelor pentru cadrele medicale, materiale de protecţie şi sanitare, testări”, a spus Firea, într-o conferinţă de presă susţinută duminică la sediul central al PSD.