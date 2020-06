Concret, Tuca Zbarcea & Asociatii a reușit să deblocheze licitația de 176 milioane de euro pentru achiziția a 100 de tramvaie în București. Cu ajutorul Curții de Apel București, Primăria Capitalei trebuie să pună în executare decizia anterioară a Consiliului Național pentru Soluționarea Contestațiilor (CNSC) în contextul licitației pentru achiziția a 100 de tramvaie.

Ce spun avocații

„Ca urmare a hotararii instantei, Municipiul Bucuresti este in situatia de a pune in executare decizia CNSC (de asemenea favorabila clientului nostru, Astra Vagoane) si de a descalifica oferta societatii turce Durmazlar Makina Sanayi Ve. Tic. AS. CNSC retinuse ca oferta Durmazlar trebuie descalificata pentru ca firma turca nu a prezentat un certificat de omologare tehnica a modelului de tramvai ofertat si a ofertat un prototip, contrar cerintelor caietului de sarcini.

Totodata, CNSC a retinut ca firma Durmazlar a fost favorizata, intrucat i s-a permis completarea ofertei in mod nelegal. Urmare a descalificarii ofertantului Durmazlar, Astra Vagoane ramane singurul ofertant in procedura”, a declarat avocatul Ionut Serban, citat de luju.ro.

Ce au spus reprezentanții Astra Vagoane Călători

„Primăria Municipiului București s-a grăbit să comunice public că ar fi obținut o victorie la Curtea de Apel București în litigiul de contestare a rezultatului licitației pentru achiziția a 100 de tramvaie pentru București.

În comunicatul PMB se arată că Astra Vagoane Călători ar fi pierdut în plângerea împotriva deciziei Consiliului Național pentru Soluționarea Contestației. Pentru corecta informare a opiniei publice, se impun următoarele clarificări:

1. Municipiul București este partea care a contestat legalitatea și temeinicia deciziei CNSC, susținând că rezultatul licitației care desemna firma turcească Durmazlar câștigătoare ar fi fost legal. Plângerea autorității a fost respinsă de Curtea de Apel București. Mai mult, Curtea de Apel a respins și o a doua plângere a autorității, formulată împotriva unei încheieri a CNSC prin care Consiliul respinsese o cere de lămurire a dispozitivului deciziei sale. Municipiul București pretindea că nu înțelege că în reevaluare va trebui să analizeze numai oferta Durmazlar, pe care potrivit Consiliului, trebuie să o respingă ca neconformă și inacceptabilă.

2. Astra a formulat plângere împotriva deciziei CNSC, arătând că decizia Consiliului ar fi trebuit să rețină un motiv suplimentar de neconformitate a ofertei Durmazlar, anume nedovedirea experienței similare. Și această plângere a fost respinsă. Așadar, ca urmare a soluției Curții de Apel București, Municipiul București este în situația de a pune în executare decizia CNSC și de a descalifica oferta Durmazlar pentru că: