„A fost o operațiune oficială a Poliției Române pentru a asigura prin orice mijlocea, în cadru legal, siguranța populației și ordinea publică. Operațiunea nu s-a încheiat odată cu înmormântarea, ea a continuat în diverse zone.

Sâmbătă, când am revenit din concediu, am ajuns la concluzia că trebuie să merg în teren. Atât sâmbătă, cât și în noaptea de sâmbătă spre duminică, am fost de mai multe ori în zona Sectorului 5 pentru a verifica efectivele, iar informațiile pe care le primeam nu erau tocmai pozitive.

Au fost mai multe variante de acțiune, începând de marți. Știți că la un moment dat, marți, au apărut inclusiv în mediul online aglomerări masive în zonă și atunci ne-am dat seama că pot să existe riscuri foarte mari. S-au luat măsuri începând de marți nu numai din punct de vedere managerial. S-au întrerupt, de exemplu, concediile șefului de sector, adjunctului pe ordine publică.

S-au dispus forțe suplimentare și au început să apară filtrele noastre și să executăm misiuni informativ-operative atât în zona respectivă, dar și în toată țara pe baza informațiilor pe care le aveam. Eram în concediu și țineam legătura cu colegii mei”, a explicat Inspectorul general al Poliției Române.

Conform celor spuse de Liviu Vasilescu, era vorbe despre „o tactică ce trebuia pusă în operă sâmbătă dimineață și anume urma să fie făcut un număr mare de percheziții”.

„Stabiliseră o tactică ce trebuia pusă în operă sâmbătă dimineață și anume urma să fie făcut un număr mare de percheziții, dar vineri seară instanța nu a aprobat aceste percheziții și această tactică nu s-a mai aplicat

Aveam informații că urmau să se împartă pachete în diverse zone și nu puteam să ținem sub control. Aveam informații că urmau să vină mulți din zona familiei și nu numai și am apelat la elementul surpriză. Să devansăm ora înmormântării pentru ca tot ce pregătiseră ei să nu mai aibă loc. Am vrut să evităm să iasă scandal în stradă și îmbolnăviri.

Întâlnirea a avut loc pe domeniul public. A fost în zona rondului. Am cerut să fie adus un reprezentant al familiei. I-am comunicat că la ora 8 trebuie să aibă loc înmormântarea. Nu a fost o negociere. Au mai venit 2-3 persoane, le-am spus același lucru și au spus că au înțeles.

Și cu reprezentanții bisericii am luat legătura și eu și reprezentanții Poliției Capitalei. La fel și cu Jandarmeria. După ce am discutat cu reprezentanții Jandarmeriei, am plecat să verific mai multe posturi. Chiar am fost oprit într-un filtru, am băut o cafea cu băieții. Nu m-am ascuns. De Paștele Blajinilor, m-am întâlnit cu reprezentanții romilor și le-am explicat. Ne-am întâlnit și cu reprezentanții romilor la Buzău, când a fost carantina”, a conchis Liviu Vasilescu.