ING Bank România raportează un profit cu aproape 40% mai mic. Banca anunță că sprijinirea clienților săi a fost prima prioritate.

Astfel, ING Bank România a amânat plata ratelor pentru 32.000 de clienți vulnerabili.

ING Bank România raportează un profit redus

ING Bank România raportează pentru 2020 un profit brut de 574 milioane de lei, cu 37% mai mic decât în anul precedent.

Banca și-a mărit cu 3% portofoliul de credite, care a ajuns la 28,7 miliarde de lei, a atras depozite de 45 miliarde de lei, însemnând o creștere anuală de 23% și a încasat venituri totale de 2,1 miliarde de lei, cu 3% mai mari decât în 2019.

În schimb ING Bank România raportează costuri cu provizioanele de 524 milioane de lei, cu 236% mai mari decât anul precedent, ca o reflectare a situației economice dificile aduse de pandemia de coronavirus în 2020.

”2020, un test de reziliență”

”2020 a fost un test de reziliență pentru noi și pentru întreaga industrie bancară. Sunt mândră de ceea ce a realizat echipa ING în aceste vremuri fără precedent.

Am fost alături de clienții noștri și implicați în societate, continuând în același timp să lansăm noi produse și servicii.

Am amânat plata ratelor pentru 32.000 de clienți vulnerabili și am oferit măsuri personalizate de restructurare a datoriilor celor în dificultate.

În cadrul programului IMM Invest, au fost primite 7.500 de cereri și am aprobat împrumuturi în valoare de 1,3 miliarde de lei, în timp ce finanțarea sustenabilă continuă să fie o prioritate.

Strategia noastră digitală a fost reafirmată de contextul pandemiei. Știm că ne îndreptăm în direcția potrivită, cea care ne permite să oferim clienților noștri servicii de calitate, disponibile oriunde și oricând.

”Accentul pe inovație și pe experiența clienților”

Vom continua să punem accentul pe inovație și pe experiența clienților. Am început anul 2021 cu premise pozitive și cu optimism, însă există incertitudine pe multiple planuri, ceea ce impune în continuare o conduită prudentă și responsabilă.

Sunt foarte recunoscătoare oamenilor minunați din echipa noastră, care s-au adaptat și mobilizat admirabil în anul care a trecut.

Deși am lucrat de la distanță în proporție covârșitoare, am fost și rămânem uniți, cu o cultură corporativă efervescentă și cu o direcție strategică clară.”, a declarat Mihaela Bîtu, CEO ING Bank Romania.

Banca anunță că și-a menținut a patra poziție pe piață, fiind însă pe primul loc din perspectiva experienței clienților.

Utilizarea canalelor mobile ale băncii înregistrează noi recorduri: 68% dintre clienții activi persoane fizice folosesc aplicația de mobil.

Un mijloc prin care clienții pot economisi fără efort

Unul dintre cele mai noi și mai apreciate produse din portofoliul de credite ING în 2020 a fost ING Ipotecar 7FIX, prin care banca adresează preferința clienților pentru predictibilitate cu șapte ani de rate fixe.

De când s-a lansat, 43% dintre clienții care au contractat un credit ipotecar au preferat 7FIX, iar 60% dintre aceștia au optat pentru un avans de peste 25% din valoarea împrumutului.

Serviciul Round Up a fost lansat în aprilie 2020, ca un mijloc prin care clienții pot economisi fără efort.

La fiecare plată cu cardul, diferența până la o sumă rotundă se transferă automat într-un cont de economii. De la lansare, utilizatorii serviciului au economisit per total 60 de milioane de lei.

Cota de piață în segmentul clienților cu venituri recurente (minimum 700 de lei/lună) a ajuns la 17,4%.

O nouă direcție de brand

Aceștia beneficiază de zero comisioane de administrare, cost zero pentru transferuri către orice bancă din România, costuri zero pentru retragerea banilor de la orice bancomat din țară și un curs valutar foarte avantajos.

ING și-a lansat noua direcție de brand – do your thing – printr-o campanie lansată în vara anului trecut ce subliniază promisiunea băncii de a oferi o experiență personalizată, simplă și inteligentă.

Realizările ING au fost recunoscute în cadrul unui studiu global al KPMG din 2020, care a plasat ING Bank România pe primul loc pentru experiența oferită clienților în sectoarele economice din Romania analizate.

ING Home’Bank și ING Business – banca din buzunarul tău

2020 a marcat o premieră în ceea ce privește tehnologia din spatele Home’Bank. În timpul stării de urgență, ING a lansat prima versiune de tehnologie nativă mobilă a aplicației, ceea ce a condus la creșterea semnificativă a vitezei și a funcționalității acesteia.

Anul trecut, peste un milion de clienți au utilizat în mod activ ING Home’Bank, cu un total de 219 milioane de conectări, iar 68% au folosit aplicația de pe dispozitivele lor mobile.

ING a fost, de asemenea, una dintre primele bănci care le-a oferit clienților posibilitatea de a-și înscrie cardurile ING în Google Pay, completând portofelele Apple Pay și ING Pay deja funcționale.

În ceea ce privește clienții Business Banking (persoane juridice cu o cifră de afaceri anuală de până la 500 de milioane de lei), platforma ING Business pentru companii a înregistrat o creștere de aproximativ 65% a autentificărilor, ajungând la un total de 2,7 milioane de conectări, din care 35% au fost realizate exclusiv prin intermediul dispozitivelor mobile.

Numărul tranzacțiilor a crescut cu 84% față de nivelul anului 2019.

Segmente de business

ING și-a sprijinit clienții Business Banking prin aderarea la inițiativele menite să ofere sprijin și finanțare companiilor: amânarea obligațiilor de plată și IMM Invest. Aproximativ 1.200 de companii care îndeplineau criteriile de eligibilitate stabilite prin lege au beneficiat de amânarea ratelor. Pentru companiile care nu au fost eligibile în cadrul programului, ING a propus propriile soluții de restructurare a datoriilor.

În piața finanțărilor structurate și a împrumuturilor sindicalizate pentru corporații și instituții, ING a participat la șapte din nouă tranzacții în calitate de aranjor sau coordonator, sprijinind atât clienții existenți, cât și relațiile de afaceri noi din diverse sectoare economice. Clienții care au primit împrumuturile sindicalizate sunt Profi Rom Food, Azomureș & Ameropa Grains, Rompetrol, Alro, RCS & RDS și Pehart.

ING România și-a păstrat primul loc în clasamentul dealerilor primari, ceea ce a contribuit la selecția băncii ca intermediar în trei dintre cele patru emisiuni de Euro obligațiuni efectuate de statul român anul trecut.

În același timp, ING România a plasat către investitorii instituționali români prima obligațiune emisă de ING Group în monedă românească, în valoare de 90 de milioane de lei. Iar în ceea ce privește finanțarea sustenabilă, ING a fost unul dintre intermediarii primei emisiuni de obligațiuni verzi a grupului NEPI Rockcastle, cel mai mare proprietar de centre comerciale din Europa Centrală și de Est.

Implicarea în societate

În 2020, investițiile ING România în comunitate s-au ridicat la peste șapte milioane de lei. Pe lângă acestea, se adună donații în valoare de 768.000 lei făcute de clienții ING în cele trei campanii de strângere de fonduri demarate prin ING Home’Bank.

ING a devenit partener strategic al asociației Code 4 Romania, care anul trecut a dezvoltat șase platforme digitale de comunicare precum stirioficiale.ro și datelazi.ro, adoptate de autorități în lupta cu Covid-19 și accesate de 12 milioane de utilizatori unici.

Împreună cu ING Tech, ING Bank a donat echipamente medicale la începutul pandemiei. Prin Fondul de urgență pentru Comunitățile Vulnerabile, lansat în parteneriat cu Federația Fundațiilor Comunitare, 11 mii de persoane din 174 de comunități au primit sprijin.

Programele strategice pentru sănătate financiară

De asemenea, ING a continuat programele strategice pentru sănătate financiară, Banometru și Startarium, adaptate contextului pandemic.

Startarium a sprijinit 33.000 de antreprenori la început de drum, iar 150 de companii au fost incluse în programul de relansare și creștere Startarium RE:BUILD, care a constat în consultanță, mentorat și subvenționarea pachetelor de servicii.

Programul intensiv Banometru se adresează persoanelor cu dificultăți financiare sau cu îndatorare excesivă.

În 2020, peste 5.000 de persoane au beneficiat de acest program, iar 420 dintre acestea au primit și îndrumare prin coaching financiar.