Coaliția anti-Occidentală din jurul Rusiei pare că a obținut rezultate în ultima perioadă! Rusia va consolida relațiile cu China, India, țările din Asia de Sud-Est, Orientul Mijlociu, Iran și Turcia, a afirmat consilierul prezidențial rus Iuri Ushakov.

„Realitatea este că în ultimul deceniu, pe lângă interacțiunea tradițională cu partenerii din CSI, Rusia menține relații puternice și de prietenie cu China, consolidează cooperarea cu India, Vietnam, Indonezia, alte state din Asia de Sud-Est, în paralel, legăturile noastre cu Iranul, țările din Orientul Mijlociu, Turcia, cu lumea arabă, musulmană în ansamblu se intensifică.”, a declarat Iuri Ushakov.

Rusia intenționează să acționeze împreună cu partenerii săi

Potrivit consilierului prezidențial rus, acest lucru este confirmat în mod clar de faptul că comerțul rusesc cu aceste state este astăzi înaintea comerțului cu Europa. „Desigur, vom continua să facem eforturi pentru a consolida tendințele pozitive emergente în organizarea ordinii mondiale pe baza multipolarității.”, a declarat oficialul rus.

Iuri Ushakov a evidențiat faptul că Rusia intenționează să acționeze împreună cu partenerii, „adică acele țări care își apreciază suveranitatea și preferă cooperarea la confruntări lipsite de sens, țări străine rusofobiei și tuturor fobiilor în general”. Declarațiile acestuia vin în contextul tensiunilor dintre Occident și Rusia, după invazia forțelor armate ruse în Ucraina, la 24 februarie 2022.

Se schimbă ordinea mondială?

În cadrul reuniunii G20 din luna noiembrie de la Bali, șeful statului american Joe Biden a avut o întâlnire cu omologul său chinez, Xi Jinping. În acest sens, presa internațională a scris că peisajul geopolitic în curs de reconfigurare este influențat de nesiguranța și ambiția a ceea ce am putea numi „Puterile Mijlocii”. Mai mult decât atât, acest peisaj a fost afectat de războiul purtat de Rusia în Ucraina, care, de departe, pare o luptă dintre lumea liberă și autoritarismul rus.

Întâlnirea din Bali a președinților Joe Biden și Xi Jinping, cu ocazia reuniunii G20, a reprezentat un paradox. Desfășurată în condițiile familiare ale întâlnirilor la nivel înalt din perioada războiului rece, la care erau scoase în evidență respectul și comportamentul adecvat, ea a reprezentat cea mai bună probă de până acum în favoarea ideii că nu am revenit de fapt la un război rece, a relatat publicația The Financial Times.