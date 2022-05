Ce ‘cadou’ a primit Irinel Columbeanu de ziua sa de la Monica Gabor și de la fiica lor, Irina?

Vineri, 27 mai, Irinel Columbeanu a împlinit vârsta de 65 de ani. Acesta se simte în formă, gustă din bucuriile vieții și are mare grijă de sănătatea lui.

În plus, fostul milionar păstrează legătura cu fiica sa (Irina Columbeanu) și fosta sa soție (Monica Gabor) pe care le-a invitat personal la petrecerea sa.

Din nefericire, Irinel Columbeanu nu s-a putut bucura de ziua lui de prezenţa fiicei sale şi a fostei soţii, însă Irina şi Monica tot au reușit să îl facă să zâmbească.

„Ma bucură faptul că a ajuns cartea scrisă de mine la ele, în America, chiar de ziua mea! Cred că ăsta a fost cel mai important cadou pentru mine.

Monica mi-a scris și ea «La mulți ani», la fel și Irina. Mi-au transmis niște mesaje drăguțe cu emoticoane, care m-au amuzat foarte tare.

Așa cum am spus, chiar dacă nu sunt aproape, eu țin legătura cu ele și totul este foarte bine. Bineînțeles că ar fi fost altceva dacă erau alături de mine”, a declarat recent Irinel Columbeanu într-un interviu acordat Click!.

În acest an, Irinel Columbeanu a avut o petrecere restrânsă, cu doar câţiva prieteni, departe de luxul de odinioară. Aceştia i-au adus totuşi cadouri sofisticate și un tort mare de ciocolată, desertul său preferat.

„A fost o zi frumoasă, am petrecut-o cu câțiva prieteni, un cadru restrâns. Am primit și cadouri: parfumuri, băuturi, îmbrăcăminte.

Prăjitura festivă a fost așa cum îmi place mie. Cu multă ciocolată, cu blat și am mâncat și eu chiar dacă am niște restricții medicale. Am făcut o excepție”, a adăugat Irinel Columbeanu.

Menționăm faptul că nu doar mesajul trimis de fiica sa l-a bucurat enorm pe fostul milionar, ci și realizările academice ale fiicei sale, Irina Columbeanu. Irina Columbeanu își face părinții mândri. Adolescenta a fost premiată la o gală mare din Malibu.

Irinel Columbeanu este un tată mândru

Deși fiica sa are doar 15 ani, aceasta știe foarte clar ce vrea de la viitorul ei, motiv pentru care studiază din greu și participă la o mulțime de activități extrașcolare.

Irina Columbeanu visează să devină un avocat de succes. Participă la procese simulate, iar implicarea sa i-a fost recunoscută în Malibu. În aprilie 2022, aceasta a participat la o gală specială în care au fost premiați elevii care au adus servicii comunității din Malibu.

În plus, Irina Columbeanu este interesată de condus și intenționează să obțină carnetul imediat ce îndeplinește vârsta majoră. De aceea, adolescenta a urcat recent la volanul unui autoturism, însoțită de un adult care a supravegheat-o și a îndrumat-o.