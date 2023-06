Cătălin Scărlătescu iubește marea, motiv pentru care își va petrece vara la Vama Veche, unde deține și un restaurant. Din păcate, iubita sa, actrița Doina Teodoru, nu îl va putea însoți din cauza programului, dar a decis să facă totuşi ceva pentru partenerul său de viaţă.

Cătălin Scărlătescu a încercat să o învețe pe Doina Teodoru cum să prepare fructe de mare la plită

Doina Teodoru va trebui să facă naveta între București și Vama Veche o dată la două zile pentru a se întâlni cu iubitul său. Deși parcurge sute de kilometri săptămânal, este dispusă să facă acest sacrificiu, potrivit cancan.ro.

Cuplul și-a petrecut weekendul în Vama Veche. Cei doi îndrăgostiți s-au bucurat de mare, de soare și de delicioasele preparate făcute de juratul de la Chefi la Cuțite. Cătălin Scărlătescu este celebru pentru felul în care prepară fructele de mare, așa că a vrut să împărtășească din cunoștințele sale și cu iubita lui.

Aceasta nu s-a descurcat însă foarte bine. Mai exact, actrița a încercat să învețe cum se prepară fructele de mare la plită. Actrița a fost supravegheată de Cătălin Scărlătescu și de „Borcan”, ajutorul de nădejde de la restaurantul său din Vama Veche.

Fructele de mare făcute de Doina Teodoru au fost departe de a fi perfecte. Dacă iubitul său a fost mai înțelegător, „Borcan” a criticat-o aspru. „Pune bine paleta, că înnegrești midiile. Aici nu e ca la America Express”, i-a spus el actriței.

Cătălin Scărlătescu și Doina Teodoru s-au cunoscut la Vama Veche

Cătălin Scărlătescu și Doina Teodoru s-au cunoscut la Vama Veche, după cum povestea cunoscutul chef. Totul a plecat de la o poză pe care a dorit-o chef Scărlătescu, care recunoaște că a fost „acela mai mârșav”.

„Ne-am cunoscut la Vama Veche, pe la nu știu ce bar acolo, nu am nici cea mai vagă idee, pentru că am fost luat pe sus. Eu o văzusem, o cunoșteam, dar am fost așa mai timid. Ea a făcut primii trei pași. Totul a plecat de la o poză.

Am făcut noi doi o poză împreună și de la poza aceea totul a venit natural. Cred că eu am vrut poză, cred că eu am fost acela mai mârșav. M-am dus ca pisica: am zgâriat la ușă”, a dezvăluit chef Cătălin Scărlătescu în urmă cu ceva timp.