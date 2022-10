La scurt timp după ce Agenția Internațională de Integritate în Tenis a suspendat-o provizoriu pe Simona Halep pentru că a fost depistată cu Roxadustat în organism, o substanță interzisă care îți mărește rezistența la efort fizic, nume mari din lumea sportului și din presa națională au vorbit despre scandalul în care este implicată jucătoarea de tenis din România. Unele persoane i-au luat apărarea Simonei Halep, altele au ironizat-o sau i-au adus acuzații grave. Din a doua categorie se pare că face parte și prezentatorul TV Mircea Badea, care a mărturisit, recent, că niciodată nu a fost fanul ei, motiv pentru care el crede că părerea sa despre acest scandal este rațională.

„Dacă Simona Halep nu s-a dopat cu intenție înseamnă că cineva a sabotat-o. Haideți să mutam discuția atunci aici. Haideți să vedem cine ar fi putut să o saboteze pentru că este o speță chiar penală. Dacă cineva îți dă substanțe care pot fi chiar periculoase, este o speță penală. Fac un apel: haideți să ne situăm în acest siaj și să vorbim mai la concret! Înțeleg că inițial reacția este emoțională pentru că știrea este șocantă, dar acum, că au trecut câteva zile, poate avem discuții concrete, mai la obiect.

Dacă nu crezi că s-a dopat intenționat înseamnă că o mână criminală i-a pus substanța în mâncare. De aici trebuie să continuăm discuția. Cine i-ar fi putut pune această substanță? Dacă cineva a făcut așa ceva era o persoană avizată. Eu nu o cunosc pe Simona Halep ca să spun dacă s-a dopat sau nu, eu nefiind cuprins de ”Halep mania”. Sunt relativ emoțional rece cu privire la subiect și atunci îmi permit să cred că sunt și rațional”, a declarat, marți, Mircea Badea în cadrul emisiunii TV „În gura presei” de pe Antena 3.

Așa cum spuneam anterior și nume mari din lumea sportului au vorbit despre Simona Halep în acest zile. Printre aceste nume mari se află Patrick McEnroe, fost jucător american de tenis, actual comentator de tenis. Acesta a vorbit despre acuzațiile care i-au fost aduse Simonei Halep în podcastul său „Holding Court with Patrick McEnroe”. Spre deosebire de alte persoane, el a remarcat că Simona Halep nu a spus niciodată că nu a luat Roxadustat.

„Din câte o cunosc, (ea) a fost o persoană extrem de politicoasă și drăguță, dar, acest lucru nu este pus în discuție atunci când vine vorba de faptul că a consumat sau nu droguri. Ea nu spune că nu a luat drogul. Cel puțin în comentariul ei, ea spune că nu a luat niciodată, cu bună știință, vreo substanță interzisă”, a zis Patrick McEnroe.

Potrivit spuselor sale, chiar dacă se va demonstra că Simona Halep a luat Roxadustat fără știință, tot va fi suspendată, însă pe o perioadă mai scurtă de timp.

„Cineva i-ar fi putut da vitamine, chestii de recuperare care sunt legale și apoi, posibil să îi fi dat ceva care era, de asemenea, ilegal, așa că, evident, sportiva trebuie să fie foarte conștientă de acest lucru. Să spunem, de dragul discuției că, asta s-a întâmplat. Atunci, este tot un test pozitiv. Acum, dacă se dovedește cumva că cineva i-a dat și ea nu știa despre asta, poate că asta ar putea face ca orice interdicție pe care o primește, să nu fie la fel de gravă”, a explicat Patrick McEnroe.

„Nu cred că ar trebui să spunem că Simona, în acest caz, este o victimă. Trebuie să fii, ca sportiv, responsabil. Este o femeie matură. Este o jucătoare de tenis cu mari succese de-a lungul carierei sale”, a adăugat el.

