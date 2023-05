În cadrul vizitei sale, aceasta s-a întâlnit cu ministrul Afacerilor Externe, Park Jin, alături de mai mulți oficiali ucraineni. Prima Doamnă a Ucrainei Olena Zelenska a mulțumit guvernului Republicii Coreea pentru susținere.

”Aproximativ 30% din teritoriul Ucrainei (peste 174.000 de kilometri pătrați) a fost afectat de ostilități. Prin urmare, înaintea Afganistanului și Siriei, țara noastră este acum cea mai contaminată țară din lume. În fiecare zi, sapatorii și salvatorii noștri neutralizează capcanele lăsate de inamic.

Numai pe 6 mai am pierdut șase pirotehnice ale Serviciului de Stat de Urgență din regiunea Herson… Sperăm în ajutorul Guvernului Republicii Coreea pentru satisfacerea nevoilor prioritare de deminare a vehiculelor și echipamentelor de protecție”, a spus Olena Zelenska conform articolului publicat pe website-ul prezidențial al Ucrainei.

