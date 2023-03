Mugur Mihăescu: ,,Eu am greșit, am plătit”

După ce a încălcat de două ori legislația și a rămas de două ori fără permis de conducere, Mugur Mihăescu este conștient că trebuie să răspundă într-un fel sau altul pentru greșelile sale.

„Nu am întâmplări urâte cu polițiști. Mi-au luat și mie permisul, o dată, de două ori, cât se poate! Cine greșește plătește, eu am greșit, am plătit!”, a declarat actorul.

Mugur Mihăescu nu vrea să se retragă deocamdată din spațiul public. Este mândru de personajele pe cale le-a jucat în trecut

Acesta ce a devenit cunoscut și a avut parte de cariera mult dorită, iar între timp a devenit și om de afaceri. Mugur Mihăescu afirmă că este un om împlinit din toate punctele de vedere. Actorul mărturisește că nu a renunțat la trecut, la personajele care l-au consacrat și că este mândru de realizările sale.

Mugur Mihăescu a declarat că acum stă în umbră doar pentru a-și alege cu grijă oportunitățile care-i ies în cale, făcând totul de plăcere, nu de nevoie.

„Cine crede că am pus capăt relației mele cu scena sau cu televiziunea se înșală. Nici pe departe! Doar că la vârsta mea aștept un nou moment favorabil, un nou scenariu, o scânteie, o propunere. Îmi permit să aștept și fiindcă am ajuns în acel moment când parcă și alegerile sunt mai așezate.

Nu sunt pregătit să închei acest capitol! Nici pomeneală! Personajul meu, Garcea va continua să trăiască. Fiindcă ei fac parte din viața mea!”, a declarat vedeta, potrivit .

Chiar dacă la un moment dat, a vrut să „omoare” personajul Garcea, Mugur a intrat din nou în rolul lui în filmul „Haita de acțiune”, alături de BRomania

Acesta a acceptat să joace în film la invitația prietenului Matei Dima, cunoscut drept BRomania. În peliculă, el este chiar tatăl lui Matei Dima, un polițist puțin slab de înger din noul val.

Filmul produs de Matei Dima a avut un mare succes încă de la lansarea lui, în 21 martie, și se anunță că va rămâne în top. Mugur consideră că filmele românești trebuie să captiveze atenția oamenilor din ce în ce mai mult.

,,Filmul e făcut de același om, de aceeași casă de producție. Despre ce concurență vorbim?

Filmele trebuie să fie cât mai multe, cât mai românești și cât mai bune ca să atragă cât mai mult public român, dacă se poate. Nu e o concurență decât din punctul de vedere al faptului că poți să aduci public în sală. Mult!”, a adăugat actorul.