Oreste a făcut mărturisiri în premieră despre cearta cu Mircea Badea. Relația dintre Mircea Badea și Oreste Teodorescu s-a schimbal radical în 2013. Cei doi au fost colegi de platou, dar și buni prieteni mulți ani.

Oreste recunoaște că l-a durut mult la vremea aceea cearta cu vedeta Antena 3. Cunoscutul om de televiziune a dat detalii și despre relația pe care a avut-o cu tatăl lui Mircea Badea.

Oreste chiar a spus că i-a plăcut mai mult de tatăl prezentatorului TV decât de acesta și îl considera pe Gheorghe Badea un bărbat „cool”.

Tatăl lui Mircea Badea i-a fost mentor

„Eu cu tatăl lui am fost apropiat, îi și datorez un job. Cu mult timp înainte să-l cunosc pe Mircea Badea, am lucrat cu tatăl lui și cred că am făcut o echipă foarte bună.

A fost ca un mentor pentru mine. De fapt, mi-a plăcut mai mult de tatăl lui decât de Mircea Badea, cel puțin o bună perioadă de timp, până am devenit foarte buni prieteni”, a povestit Oreste în emisiunea lui Mădălin Ionescu de la Metropola TV.

De la ce a pornit cearta

Oreste a numit cearta pe care a avut-o cu Mircea Badea un lucru penibil. Cei doi aveau gândiri diferite în ceea ce privește politica și așa au ajuns să aibă mici discuții. Până la urmă, cei doi nu și-au mai vorbit deloc și fiecare a mers pe propriul său drum.

„Era un context penibil! Direcțiile noastre de gândire, la vremea respectivă, mergeau în sensuri diferite. Noi ne-am certat în 2013…

Pur și simplu, la vremea aceea ne mâna pe fiecare dintre noi iluzia că echipa cealaltă e mai bună pentru țară, pentru noi, pentru viitor. Dar cred că ne-am înșelat amândoi”, a mai spus Oreste.

Fostul partener de emisiuni al lui Mircea Badea admite că a învățat după atâția ani că nu e bine să spui niciodată sau că totul s-a încheiat.

„Am învățat, poate mai târziu, că nu e bine să spui, niciodată, niciodată! Așa că nu știu să vă spun dacă povestea dintre mine și fostul meu coleg se va putea relua într-o zi anume. Lucrurile s-au întâmplat din vina amândurora și nu văd niciun rost acum să dau vina mai mult pe el decât pe mine”, a mai adăugat Oreste, pentru Playtech Știri.