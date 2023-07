Despre afacerile lui Ion Țiriac și averea fabuloasă pe care acesta o are s-a scris mult de-a lungul timpului. Nu multă lume știe, însă, că acesta nu se folosește de toți banii care îi intră în buzunar. Chiar acum s-a aflat că afaceristul care are o avere de peste 2.1 miliarde de euro are un proiect pe măsura profitului.

Este vorba de un gest de sute de milioane de euro al cărui autor este Ion Ţiriac. Fiul său, Ion Ion Ţiriac a fost cel care a oferit informația despre care nu multă lume știa. El a mărturisit că Fundaţia Ţiriac a donat în ultimii peste 30 de ani sume uriaşe către cămine de copii sau azile de bătrâni, spitale sau biserici.

Sume colosale către căminele de copii și azile

„Fundaţia Ţiriac donează anual, de peste 20 de ani, sume colosale către căminele de copii, azile de bătrâni, ajutoare pentru sportive, şcoli, grădiniţe, spitale, plantat milioane de copaci, biserici, maşini, avioane, campusuri sportive şi evenimente neaşteptate de dure (inundaţii, focare, cutremure etc). Din 1990, sute de milioane şi, faptul că nu am făcut public, a fost alegerea noastră”, a spus fiul miliardarului.

El a preferat să nu ofere o sumă exactă. Cu toate acestea, Ion Ion Țiriac a avansat un procent din profit despre care a menționat că se duce către donații.

„Nu vă voi spune cât şi ce vom mai face, însă cel puţin 25 % din profitul nostru, după ce plătim toate taxele, merge către caritate sau ajutoare şi aşa va fi cât trăieşte Fundaţia. Avem o echipă de peste 30 de oameni, care asta face de dimineaţa până seara. şi să vă spun ceva: este cea mai mare realizare a noastră”, a spus Ion Ion Ţiriac.

A ajutat la reconstruirea unui sat din Turcia

De altfel, în luna februarie, când Turcia a fost lovită de o serie de cutremure majore, s-a aflat că fundația familiei Țiriac a luat decizia de a ajuta la reconstruirea unui sat puternic afectat de seisme. Și atunci anunțul a fost făcut tot de Ion Alexandru Țiriac. Fiul miliardarului a anunțat pe pagina sa de socializare că fundația familiei sale va ajuta prin mai multe donații să se reconstruiască un sat din Turcia.

„Fundația Țiriac a decis să mărească bugetul dedicat donațiilor în contextul nefericitelor evenimente din Turcia, de luna aceasta. Am decis să ajutăm la reconstruirea unui sat puternic afectat de cutremurul din Turcia”, a scris Ion Alexandru Țiriac pe Instagram.