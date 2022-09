Inditex, proprietarul Zara, își mărește producția de haine pentru a scăpa de problemele lanțului de aprovizionare

Inditex, proprietarul Zara, a înregistrat profituri semestriale în creștere cu 41%, ajungând la 1,8 miliarde de euro, aproximativ 1,6 miliarde de lire sterline, pe fondul cererii puternice din partea cumpărătorilor.

Grupul spaniol a înregistrat o creștere de 24,5% a vânzărilor, până la 14,8 miliarde de euro, adică aproximativ 12,8 miliarde de lire sterline, în cele șase luni până în iulie. Marjele brute au atins 57,9%, cel mai ridicat nivel din ultimii șapte ani.

Dar grupul a dezvăluit că acum își accelerează producția de îmbrăcăminte și își face stocuri „în fața unor posibile tensiuni în lanțul de aprovizionare” în următoarele luni.

Decizia Zara nu ar trebui să surprindă pe nimeni

Inditex a declarat că nivelul stocurilor este în prezent cu 33% mai mare decât în urmă cu un an, iar retailerul a precizat că va încerca să mențină stocurile pentru a satisface cererea robustă.

În cadrul emisiunii This is Money, Phillip Ashton, director executiv și co-fondator al firmei de tehnologie a lanțului de aprovizionare 7bridges, a declarat: „Decizia Zara de a crește viteza de producție și de a stoca haine în perioada de vârf a sezonului de cumpărături de Crăciun nu ar trebui să surprindă pe nimeni.

„Întreruperile lanțului de aprovizionare au afectat atât de multe industrii în timpul pandemiei, cu evenimente globale precum blocarea Canalului Suez, blocarea porturilor din China sau acțiunile sindicale în curs de desfășurare în Marea Britanie.

Ca urmare, mulți comercianți cu amănuntul la nivel mondial au preluat inițiativa pentru a se asigura că pot satisface cererea consumatorilor. Comercianții cu amănuntul din domeniul modei au devenit deosebit de buni în acest sens și sunt mai pregătiți să păstreze stocuri pentru a se proteja împotriva perturbărilor externe.

Toate regiunile în care Inditex își desfășoară activitatea comercială au înregistrat o creștere a vânzărilor în semestrul încheiat în iulie. Grupul a declarat că vânzările și traficul din magazine „au crescut semnificativ și continuă să crească”, spune acesta.

Rezultatele semestriale au fost în concordanță cu previziunile analiștilor, care indică faptul că toamna și iarna vor fi, probabil, dificile, deoarece costul ridicat al vieții slăbește cererea de modă și îi face pe cumpărători să fie mai puțin dornici să cumpere haine la prețuri mai mari.

Acesta este primul set de rezultate de când fiica fondatorului grupului, Marta Ortega, a preluat funcția de președinte neexecutiv.

Directorul executiv Oscar Garcia Maceiras a declarat că vânzările au continuat să crească în ultimele săptămâni.

Rata anuală de creștere a încetinit ușor

Cu toate acestea, rata anuală de creștere a încetinit ușor de la sfârșitul primului semestru, ajungând la 11%, în termeni de monedă constantă, între 1 august și 11 septembrie.

Macieras a declarat: „Modelul nostru de afaceri progresează în plin ritm și are un mare potențial de creștere în viitor”.

Inditex a ales să majoreze prețurile la începutul anului pentru a face față inflației, într-un moment în care cumpărătorii din întreaga lume au cumpărat mai multe haine pentru vacanțe, evenimente și revenirea la birou după ridicarea restricțiilor Covid.

În luna mai, Inditex a dezvăluit planurile de a taxa clienții pentru retururile online în 30 de țări. Compania-mamă a Zara a declarat astăzi că nu a văzut niciun impact semnificativ în urma acestei schimbări de politică.

„Inditex a obținut o performanță absolută și relativă foarte puternică”, a declarat Adam Cochrane, analist la Deutsche Bank.

El a adăugat: „Dar încrederea mai scăzută a consumatorilor va duce probabil la scăderea vânzărilor de îmbrăcăminte în a doua jumătate a anului și până în 2023, deși creșterile de preț ale costului îmbrăcămintei vor ajuta veniturile”.

Victoria Scholar, șefa departamentului de investiții de la Interactive Investor, a declarat: „Acțiunile Inditex au fost prinse în vânzarea mai amplă de pe piața de retail, deși înregistrează pierderi mai ușor de gestionat decât unii dintre rivalii săi, acțiunile scăzând cu puțin sub 20 de procente până acum în acest an. În această dimineață, acțiunile au crescut cu aproape 5% până acum în tranzacțiile de astăzi”, scrie This is Money.