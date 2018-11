Incredibil. Chinezii au reușit imposibilul. Se va naște primul copil modificat genetic!

Până acum, cercetătorii nu au reuşit să modifice genetic omul, astfel de experimete fiind realizate doar pe animele, chiar şi în acele cazuri cu restricţii şi critici venite de la organizaţiile ecologiste.

Cercetătorul, He Jiankui, a declarat că a modificat ADN-ul unor gemene născute luna aceasta pentru a le ajuta să reziste unei infecţii cu HIV, notează RADOR.

He Jiankui a spus că a modificat embronii a şapte cupluri şi că una dintre femei a născut deja. Presa chineză relatează că fetiţele gemene s-au năcut la începutul acestei luni. Într-un interviu acordat agenţiei Associated Press, cercetătorul chinez a spus că nu a dorit să împiedice transmiterea unei maladii ereditare, ci a încercat să le furnizeze gemenelor capacitatea de a face faţă unei infecţii cu HIV. Toţi taţii implicaţi în aceste cercetări erau infectaţi cu HIV. Dacă acest lucru se va dovedi adevărat, aceasta va fi o premieră mondială. Afirmaţia dlui He nu a fost nici verificată, nici confirmată, însă a generat deja îndoieli serioase.