„În primele șase luni din 2025, volumul total al închirierilor pe segmentul logistic și industrial a ajuns la 450.000 mp, cu 10% mai mult față de aceeași perioadă din 2024. Stocul de spații industriale și logistice clasa A de închiriat din România a depășit pragul de 8 milioane mp în prima jumătate a anului. Aproximativ 45% din suprafață este concentrată în București, 25% în zona de Vest și Nord-Vest (Timișoara, Cluj, Arad), 15% în Sud (Ploiești, Craiova, Pitești) și 10% în zona Centrală (Brașov, Sibiu). Estul și Sud-Estul rămân, deocamdată, cele mai puțin dezvoltate, însă orașe precum Iași, Bacău și Constanța au un potențial ridicat datorită investițiilor în infrastructura rutieră. Suntem ȋntr-un punct de inflexiune, pe fondul scăderii livrărilor speculative și al reducerii procentului de neocupare la aproximativ 5% la nivel național. Ȋn prezent, chiriile se află pe un trend ascendent, iar tarifele pentru spațiile de clasă A se situează între 4,50 – 4,95 euro/mp/lună, evoluție influențată și de creșterea costurilor cu forța de muncă și materialele de construcții”, explică Andrei Koszti, partener Șimon, Iuga & Partners.

Gradul de maturitate al pieței de industrial și logistică a crescut semnificativ. Dacă ȋn perioada 2016 – 2019, principalul focus al clienților se ȋndrepta spre negocierea chiriei unitare, ȋn prezent, noțiunea de cost total al ȋnchirierii este tot mai ȋntâlnită ȋn discuții și ia ȋn considerare elemente demografice, prețul energiei, cantitatea de energie consumată și modul ȋn care aceasta poate fi economisită.

Un alt semn de maturitate și stabilitate este apariția noilor investitori care au proiecte ȋn dezvoltare și ȋn curând vor demara construcția lor, adăugând flexibilitate și sporind competitivitatea. Cu toate acestea, România rămâne o piață semi-ȋnchisă, prețul materialelor de construcții reducând drastic atractivitatea pentru investiții. De exemplu, un kilogram de ciment Portland 42,5 R, ȋn România, costă ȋn jur de 0,90 Lei, față de Germania, unde prețul este ȋn jur de 1,10 Lei. Totuși, dacă luăm ȋn calcul seismicitatea care conduce la structuri cu un consum cu 30% mai mult ciment, rezultă un preț real de 1,17 lei ȋn Romania versus 1,10 lei ȋn Germania.

Ȋntr-un context complicat, atât proprietarii de spații, cât și chiriașii caută parteneri care să le ofere mai mult decât partea de intermediere. Identificarea oportunităților, ȋnțelegerea nevoii din punct de vedere tehnic, optimizarea soluțiilor, serviciile conexe și suportul comercial/juridic joacă un rol esential ȋn alegerea agenției imobiliare.

„Rezultatele confirmă rolul nostru de partener strategic pentru companiile aflate în expansiune pe piața românească. Poziția de lider a companiei este susținută nu doar de cifrele recente, ci și de experiența extinsă a echipei. Am fost implicați în negocieri de contracte care însumează aproximativ 2 milioane mp de spații industriale și logistice; avem peste 10 ani de expertiză directă în domenii conexe – construcții, transport și logistică; asigurăm suport juridic specializat pe zona comercială, în etapa de negociere a contractelor de închiriere sau achiziție. Tot mai mulți clienți apreciază aceste servicii complementare pe care le punem la dispoziție”, subliniază Tudor Iuga.

Evoluția Simon, Iuga & Partners reflectă schimbările de dinamică din piața imobiliară și modul în care clienții își ajustează prioritățile. Dincolo de volume și cifre, se conturează tot mai clar nevoia de agenții capabile să ofere o perspectivă completă, care îmbină expertiza tehnică cu înțelegerea contextului de business.

„Fondată în 2013, Simon, Iuga & Partners se bazează pe o experiență de peste două decenii în consultanța imobiliară. Cu sediul central în Cluj-Napoca și o echipă puternică în București, compania oferă servicii complete la nivel național: consultanță pe zona de Capital Markets, închirieri pe segmentele industrial și office, reprezentarea chiriașilor și a proprietarilor. Prin rețeaua de parteneri, clienții beneficiază și de servicii complementare – autorizare, fit-out, project management, mobilare rafturi sau achiziții de echipamente industriale. În perioada următoare vom anunța proiecte noi, atât la nivel național – prin extinderea echipei și a serviciilor – cât și la nivel regional”, completează Cristian Șimon, Managing Partner.