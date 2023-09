Dacă există un anotimp asociat cu alergiile, acesta este, de obicei primăvara. Dar, dacă suferiți de alergii sezoniere, vremea mai rece și schimbările de temperatură nu înseamnă că puteți pune deoparte cutia de șervețele.

Toamna este, de asemenea, sezonul care vine la pachet cu alergii.

În timp ce simptomele sunt similare cu cele ale alergiilor de primăvară – congestie nazală, strănut și ochi care lăcrimează – există anumite diferențe între cele două, spune Clifford Bassett, alergolog la Centrul de astm și alergie din New York, potrivit Well and Good.

Ce cauzează alergiile de toamnă?

Alergiile apar atunci când sistemul nostru imunitar reacționează la o substanță (cum ar fi polenul sau părul de animale de companie) și formează anticorpi pentru a o ataca, chiar dacă nu este dăunătoare pentru noi. Polenul de copac este sursa majoră de alergii de primăvară, dar toamna, aproximativ 50 de milioane de americani sunt afectați de polenul de ambrozie.

Sporii de mucegai care cresc în frunze și umiditatea sunt, de asemenea, responsabili, adaugă dr. Bassett. Pentru controlul acestor tipuri de alergii de toamnă este necesară reducerea expunerii la polen. Dr. Bassett sugerează monitorizarea polenului din zonă, închiderea ferestrelor și mai puțin timp petrecut în aer liber în zilele uscate și cu vânt.

Realitatea este că mulți alergeni de toamnă pândesc, de fapt, din interior.

„Pe măsură ce temperaturile scad, oamenii încep să țină ferestrele închise și să petreacă mai mult timp în interior, ceea ce duce la o expunere mai mare la alergenii din interior, inclusiv acarienii de praf, păr de animale și particulele de gândaci”, spune el.

Mucegaiul și substanțele chimice din interior pot să ne trimită anticorpii în hiperactivitate.

Calitatea aerului din interior are un impact semnificativ asupra simptomelor alergiei

Calitatea aerului din interior are un impact semnificativ asupra simptomelor de alergie, mai ales că ne petrecem 90% din timp în interior, spune dr. Bassett. De aceea, el este un susținător al folosirii purificatoarelor de aer pentru a ajuta la crearea unui aer mai curat în interiorul casei, reducând astfel la minimum apariția alergiilor.

„Este o strategie extrem de utilă pentru mulți dintre pacienții noștri cu sensibilități alergice multiple, care suferă de alergii sezoniere pe tot parcursul anului și de alte afecțiuni respiratorii”, spune el.

Este necesar un purificator de aer cu filtre HEPA pentru a elimina particulele mici de alergen care plutesc în aer, recomandă dr. Bassett.

Cum putem elimina alergenii din casă

Pe lângă utilizarea unui filtru de aer de înaltă calitate, crearea unui mediu sănătos în locuință este esențială pentru a reduce factorii declanșatori de alergii în interior, care apar toamna sau în orice altă perioadă a anului, spune dr. Bassett. Sfaturile lui sunt următoarele:

Spălați lenjeria de pat săptămânal, în apă fierbinte, și folosiți saltele și huse de pernă rezistente la alergeni Îndepărtați covoarele care atrag foarte ușor părul animalelor de companie și alți alergeni Folosiți un dezumidificator pentru a descuraja dezvoltarea mucegaiului Ștergeți cât mai des praful din casă Utilizați un aspirator HEPA.

Dacă suferiți de alergii sezoniere, dr. Bassett sfătuiește să începeți tratamentul cu medicamente și luați măsuri proactive pentru a reduce factorii declanșatori, cu câteva săptămâni înainte de începerea sezonului alergiilor.

Dacă simptomele sunt deranjante sau de lungă durată, el recomandă să consultați neapărat un alergolog.