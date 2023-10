România ar putea avea un impozit progresiv după ce țara noastră își va termina restanța de a digitaliza ANAF. Această afirmație a fost făcută de premierul Marcel Ciolacu. El a răspuns, astfel, unei întrebări legate de momentul în care țara noastră ar urma să aibă un impozit progresiv.

Premierul s-a declarat unul dintre susținătorii unui impozit progresiv.

El a vorbit și despre faptul că banii de la Uniunea Europeană pot fi în pericol. Premierul a arătat că „pericolul cel mai mare a fost să plătim o amendă de 0,5 din PIB”. Acest lucru este legat de faptul că ar exista posibilitatea să nu respectăm acordul asumat de stat de 4,4% în ceea ce privește deficitul.

Marcel Ciolacu a menționat că digitalizarea ANAF este o prioritate națională. El a menționat că toate instituţiile statului cu atribuţii în domeniu- au ca prioritate stabilirea de măsuri speciale pentru combaterea evaziunii şi pentru creşterea colectării veniturilor bugetare. Marcel Ciolacu a făcut trimitere, în acest sens, la Ministerul Justiţiei, Ministerul Finanţelor și ANAF.

El a mai dat și alte detalii după întâlnirea cu FMI. Marcel Ciolacu a spus că este convins că nu va fi nevoie de noi taxe.

Acesta a menționat că a avut o discuție cu FMI. Ciolacu a explicat programul pe termen scurt și lung. Premierul a cerut să sublinieze că nu trebuie confundată reforma fiscală cu măsurile luate.

„Au fost bucuroși că am pornit prin aceste măsuri și am creat cadrul general pentru a crea reforme și, cu adevărat, trebuie să fim atenți și pe aceast sfârșit de an și anul viitor, astfel încât cheltuielile să nu fie scăpate de sub control, cum s-a mai întâmplat. (…)”, a spus premierul.