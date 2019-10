Unul dintre cele mai importante târguri de joburi din România, Angajatori de Top, va avea loc în acest weekend în Bucureşti. Peste 130 de companii se vor reuni la Sala Palatului din Capitală, pe 25 şi 26 octombrie, şi-i vor aştepta pe cei în căutarea unui loc de muncă, fie că este vorba despre proaspăt absolvenţi sau persoane cu experienţă, cu circa 6.000 de oferte.

Vizitatorii nu trebuie neapărat să se deplaseze la locul evenimentului. Ei pot aplica pentru un job chiar de pe telefonul mobil cu ajutorul unui cod de bare, dacă s-au înscris în prealabil pe site-ul evenimentului şi au descărcat CV-ul în format electronic.

“Conceptul nou sub care se organizează evenimentul Angajatori de Top e „Orașul Joburilor” și avem cartiere dedicate pe fiecare industrie, dar pe lângă acestea, avem și o zonă foarte consistentă de consiliere în carieră. Cine are mici îndoieli dacă și-a pregătit bine sau nu CV-ul, dacă are întrebări legate de cum să abordeze interviul”, a declarat Dragoş Gheban, organizator, pentru Digi24.

“Pe lângă zona de standuri și angajatori din industria IT&C, avem o serie de conferințe sub umbrela TechTalks. Vorbim despre Artificial intelligence și Machine learning, vorbim despre robotic process automation, despre tehnologii gen Java”, a mai precizat acesta.

Domeniile cu cele mai multe oportunităţi de angajare sunt customer support, IT şi vânzări. Acestea beneficiază de toate beneficiile pe care şi le doresc tinerii atunci când se gândesc să înceapă o carieră: program de lucru flexibil, salarii atractive şi posibilităţi de avansare.

Te-ar putea interesa și: